"King Richard": l’enfance des deux sœurs Williams

C'est une success story comme les Américains, et les lecteurs de magazines people, les aiment. Avec dépassement de soi, travail acharné et rêve bigger than life à la clé.

L’histoire de Richard Williams, fan de tennis et père de cinq filles dont deux futures championnes, Venus (Saniyaa Sidney) et Serena (Demi Singleton), est bien celle d’une obstination et d’une planification sans failles. Entraînements, recherche d’un coach et d’une académie de niveau national, cohésion et esprit d’équipe, préparation mentale : dès qu’il a perçu les incroyables capacités de ses filles, Richard Williams s’est concentré sur les étapes cruciales qui devaient les mener à la réussite et n’a rien laissé au hasard.

King Richard retrace le long et lent processus qui, du ghetto californien de Compton, à la meilleure académie de tennis du pays, située en Floride, a mené les sœurs Williams à franchir toutes les étapes de l'anonymat vers le succès mondial. Dynamitant au passage tous les préjugés des observateurs de ce sport pour "Blancs bien nantis" qui leur renvoyaient inlassablement l'image de Cendrillons à la peau noire censées permettre aux sponsors de toucher un nouveau public cible afro-américain à travers elles.

Le film insiste sur le mental d’acier dont Richard Williams a voulu doter ses deux filles afin qu’elles soient en mesure de résister à la pression médiatique qui s’abat trop souvent sur les jeunes champions. S’il n’élude pas les difficultés financières de la famille et l’enfance difficile de Richard Williams, en particulier, le long métrage se révèle très positif et même, parfois, très laudateur concernant le quotidien et les valeurs de la famille Williams. Dans ce tableau de famille, Will Smith se glisse avec beaucoup de détermination dans le rôle du patriarche têtu, inquiet et foncièrement bienveillant, veillant sur ses deux filles comme sur la prunelle de ses yeux.

Un parcours de vie et une réussite qui sont le résultat d'un travail d'équipe comme le montre l'implication d'Oracine "Brandi" Williams (Aunjanue Ellis vue dans Si Beale Street pouvait parler) auprès de ses filles et de son mari.

Il faut une équipe pour créer un champion

Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men) filme chaque scène de match avec un sens aigu du suspense comme s'il s'agissait d'un scénario de thriller. Le tout est magnifié par le travail du directeur photo Robert Elswit.

Coproduit par les sœurs Williams, le film constitue sans surprise un hommage appuyé, mais touchant, à l’implication de tous les instants de leur acharné de père. Les fans des deux tenniswomen exceptionnelles jugeront peut-être que la parole des deux apprenties championnes n’est pas suffisamment mise en avant, mais en se concentrant sur leur enfance, il a le mérite de rappeler à quel point avant d’être des futures championnes, elles étaient des enfants et puis des adolescentes douées et bien entourées. Et de rappeler que, derrière toute graine de champion, il y a une famille ou une équipe qui a su assortir sa rage de gagner des meilleurs conseils et conditions d’entraînement.

King Richard / La Méthode Williams Biopic impliqué De Reinaldo Marcus Green Scénario Zach Baylon Avec Will Smith, Saniyaa Sidney, Demi Singleton Durée 2h18.





