La 40e édition du BIFFF reportée à la fin de l'été

"Vu les incertitudes internationales pour nos films et nos invités, et le rouge tenace de notre baromètre national qui court jusque fin avril, il est hors de question pour nous de remplacer nos grands plats par des assiettes en carton", expliquent les organisateurs. "Avec le changement de lieu à Brussels Expo et l'anniversaire ô combien symbolique des 40 ans, on se doit d'offrir un festival à la hauteur des attentes du public et de sa réputation", ajoutent-ils.

La dernière édition du BIFFF avait eu lieu exclusivement en ligne en raison de la crise sanitaire. La précédente avait été annulée. En 2019, l'événement avait attiré quelque 55.000 spectateurs.