"L'Événement": le film choc de la dernière Mostra de Venise

Choc de la dernière Mostra de Venise - où le film décrochera le Lion d'or -, L'Événement prend le spectateur aux tripes pour lui faire vivre le véritable parcours de combattante qui attendait les jeunes filles qui, dans la France des années 1960, avaient le malheur de tomber enceintes et qui souhaitaient avorter…

Après avoir étudié la douloureuse séparation d'un couple, sur fond d'addiction à la cocaïne, dans Mais vous êtes fous en 2019, Audrey Diwan propose cette fois une adaptation percutante du roman autobiographique d'Annie Ernaux paru en 2000, dans lequel l'autrice française racontait son avortement clandestin en 1963, alors qu'elle était étudiante à Rouen.









Le combat pour l’avortement

L’écrivaine et cinéaste française d’origine libanaise déplace l’action à Angoulême et change le nom du personnage. On suit donc Anne (Anamaria Vartolomei), brillante étudiante en Lettres. Cela fait trois semaines qu’elle n’a pas eu ses règles. Une visite chez le gynécologue (Fabrizio Rongione) confirme ses pires craintes : elle est enceinte. Le médecin ne veut même pas entendre parler de mettre un terme à la grossesse - le mot "avortement" ne sera pas prononcé une seule fois durant le film. C’est qu’en France, 12 ans avant la Loi Veil (votée en 1975), médecins et patients risquaient toujours la prison en cas d’avortement. Et il faudra même attendre quinze ans de plus pour obtenir sa dépénalisation en Belgique…

Perdue à l’idée de ne pas pouvoir continuer ses études, qui lui permettront d’échapper à sa condition modeste, la jeune fille ne sait à qui s’adresser. Elle n’ose pas en parler à ses amies de l’université (Luàna Bajrami et Louise Orry-Diquéro), pas plus qu’à son meilleur ami Jean (Kacey Mottet-Klein) ou à son prof principal (Pio Marmaï). Encore moins à son père et à sa mère (Sandrine Bonnaire), qui tiennent un petit bar en province et ont mis tous leurs espoirs dans les bonnes notes de leur fille. Seule face à elle-même, Anne compte les semaines, en tentant désespérément de trouver une solution…

Un sujet actuel

L'Événement décrit méticuleusement une situation que l'héroïne décrit à son professeur comme "une maladie qui n'arrive qu'aux femmes et qui les transforme en femmes au foyer". Si l'histoire se déroule dans les années 1960, Audrey Diwan ne cherche pas à livrer un film historique. Son film, elle le conçoit et le construit comme un thriller. L'Événement est ainsi découpé par des cartons énonçant la durée de la grossesse : "Trois semaines", "Quatre semaines"… De quoi rendre palpables la tension et l'angoisse qui habitent l'héroïne, campée par l'excellente Anamaria Vartolomei, jeune actrice franco-roumaine vue dans L'Échange des princesses de Marc Dugain ou dans La Bonne épouse de Martin Provost.

Surtout connue jusqu'ici comme coscénariste de Cédric Jimenez, Audrey Diwan livre un film efficace et vibrant, dans la lignée du récent Never Rarely Sometimes Always de l'Américaine Eliza Hittman. De quoi rendre très actuel un sujet qui l'est malheureusement toujours dans de nombreux pays de par le monde. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe de l'Est…

L'Événement Thriller fémininiste De Audrey Diwan Scénario Audrey Diwan et Marcia Romano (d'après le roman d'Annie Ernaux) Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein, Fabrizio Rongione, Louise Chevillotte, Pio Marmaï, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis… Durée 1h40.





