Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel à Anima

Après une édition 2021 exclusivement en ligne et à distance, pour les raisons que l’on sait, le festival Anima, rendez-vous annuel des amoureux de l’animation, reprendra ses quartiers au Flagey, du 25 février au 6 mars, à Bruxelles (ainsi que dans plusieurs villes belges). Un retour bienvenu dans les salles, qui s’accompagnera, cette année encore, d’un Anima Online pour une partie de la programmation, à toutes fins utiles.

Deux exclusivités

Pointons d'emblée les deux pièces maîtresses de l'édition 2022, qui sont aussi deux exclusivités du festival. En ouverture, on découvrira en avant-première le très attendu Sommet des dieux de Patrick Imbert. Dans un style réaliste, cette adaptation du manga à succès de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura emmènera le spectateur sur les traces de George Mallory et d'Andrew Irvine sur les pentes de l'Everest. Le souffle épique de cette œuvre impose le grand écran.

L'autre exclusivité est Alerte rouge (Red Alert) de Domee Shi. La nouvelle production des studios Pixar sera disponible exclusivement sur Disney + à partir du 11 mars. Les deux séances prévues à Anima le week-end du 5 mars (une en français, une en néerlandais) seront donc l'unique occasion de découvrir le film sur grand écran. Les extraits que nous avons vus de cette histoire d'une adolescente qui se transforme en panda roux géant sous le coup de ses émotions (autant dire tout le temps à 13 ans) augurent d'un film désopilant - de surcroît le premier de Pixar signé par une femme.

Le jeune public pourra se réjouir avec d'autres films prometteurs, dont Princesse Dragon d'Anthony Roux et Jean-Jacques Denis. Cette production du studio français Ankama mêle conte d'heroic fantasy avec l'esprit d'Hayao Miyazaki. À découvrir aussi : Hopper et le hamster des ténèbres, nouveau film du studio belge nWave (Bigfoot Family).

Autour des Grandes Vacances, les nouvelles aventures de Cowboy et Indien, par le duo belge Patar-Aubier, les kids pourront encore se rassasier de nombreux courts métrages répartis en sept séances.

Leurs aînés auront de quoi s'occuper. C'est que les animateurs du monde entier n'ont pas chômé durant la pandémie. Certains ont même mis les bouchées doubles. La durée des courts métrages tend à s'allonger, au point qu'Anima a prévu une sélection de ces Not So Short sur Anima Online.

Drames et sujets sociaux

Côté longs métrages, drames et sujets sociaux sont au programme : destins de réfugiés (Flee de Jonas Poher Rasmussen ou La Traversée de Florence Miailhe), de femme en Afghanistan (Ma famille afghane de Michaela Pavlatova) ou d'une paraplégique (Josée, le tigre et les poissons de Kotaro Tamura).

En marge des rituelles sélections belges et internationales de courts métrages, toujours foisonnantes (avec 182 titres retenus), Anima programme un focus sur la production tchèque et les héritiers des maîtres Jiri Trnka et Jan Svankmajer et une sélection queer. Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel illumineront les écrans.

Infos et programme sur animafestival.be