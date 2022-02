Thierry Michel présidera la cérémonie 2022 des Magritte du cinéma

Le nouveau président ne manquera pas d'y faire passer quelques messages, a-t-il déclaré à l'agence Belga. L'Académie André Delvaux a proposé à Thierry Michel de présider la cérémonie qui se tiendra le samedi 12 février au Square du Mont des Arts à Bruxelles. Le réalisateur documentaire succèdera ainsi, à la tribune, à Pascal Duquenne, Patar & Aubier, Natacha Régnier, Virginie Efira, Marie Gillain, François Damiens, Émilie Dequenne, Yolande Moreau et Bertrand Tavernier.

"Le cinéma documentaire a toujours été présent aux Magritte, le palmarès des dix œuvres primées lors des dix premières éditions témoigne de son incontestable dynamisme et de sa riche diversité, d'une capacité aussi des cinéastes belges à porter leur regard aussi bien sur leurs terres qu'au-delà de leurs frontières", commentent les organisateurs de l'Académie André Delvaux, annonçant la création du nouveau prix, cette année, du Magritte du Meilleur court-métrage documentaire.

Aujourd'hui âgé de à 69 ans, Thierry Michel a construit une œuvre cinématographique dense, socialement et politiquement engagée. Dans L'Empire du Silence, son dernier long-métrage actuellement dans les salles belges, le cinéaste dénonce l'impunité dont bénéficient les criminels de guerre congolais et les exactions dont sont victimes les populations locales depuis plus d'un quart de siècle.

"Je suis évidemment ravi de la proposition de l'Académie André Delvaux, qui tombe plutôt bien avec la sortie de mon film. Et je suis heureux d'entendre que les Magritte accordent une place supplémentaire de choix au film documentaire", a confié Thierry Michel à l'agence Belga, depuis Paris où il doit assister lundi soir à l'avant-première française de L'Empire du Silence.

"Lorsque je présiderai la cérémonie de samedi, je ne manquerai pas de mettre en avant l'importance de nos salles de cinéma qui constituent des lieux de célébration ou, à tout le moins, de communion collective. Qu'ils soient dédiés au délassement, à la réflexion où simplement à l'esthétique, les gens y convergent pour y partager quelque chose. Face aux plateformes qui atomisent l'individu avec une consommation à la carte, les salles de cinéma ont plus que jamais un rôle à jouer", conclut-il.

Présidée par Thierry Michel, la 11e cérémonie des Magritte du cinéma sera diffusée en direct le samedi 12 février dès 20h30 sur la Trois, TV5 et Auvio.be.