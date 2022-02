"Les Vedettes", satire de la télévision par la clique du Palmashow

Quatre ans. C’est le temps qu’il aura fallu au duo du Palmashow (voir ci-dessous) pour parvenir à trouver le sujet de leur deuxième film. L’idée initiale n’est pas venue des deux visages connus de la bande (Grégoire Ludig et David Marsais), mais de leur réalisateur. Jonathan Barré s’est, ainsi, rappelé l’anecdote absurde d’un Américain qui connaissait par cœur tous les prix des produits.

Les Vedettes raconte l'histoire de deux hommes a priori aussi banals que leurs prénoms. Daniel et Stéphane. Deux collègues de chez Univers Tech, un magasin spécialisé dans l'électroménager. Un grand hangar sans âme situé au cœur d'une ZAC (zone d'aménagement concerté) qu'on imagine, sans mal, dressé entre un But, un Campanile et un Buffalo Grill. Façon Kervern et Delépine.

Le premier (Grégoire Ludig) est un chanteur "raté", vêtu un peu comme The Duke dans The Big Lebowski. Définitivement rangé des voitures, il passe ses soirées dans un diner à écouter les autres massacrer au karaoké les tubes de Thierry Pastor. Ce tire-au-flanc ne s'entend évidemment pas avec Stéphane (David Marsais), tout droit sorti de l'univers de la Cogip (et de Message à caractère informatif). Employé du mois, il fait du zèle pour glaner une promotion sans se rendre compte que sa hiérarchie le méprise. En proie à des problèmes d'argent suite à un héritage, Daniel va utiliser la naïveté et l'hypermnésie de ce dernier pour le manipuler et espérer faire fortune en l'inscrivant à un jeu télé : Le Prix à tout prix. Clin d'œil, vous l'aurez sans doute compris, au Juste Prix de Philippe Risoli dans les années 90.

Solitude, défaite et manque de recul

La ruée vers le pactole sera évidemment semée d'embûches pour ces deux personnages aux caractères opposés. Ils partagent, malgré tout, quelques traits qui vont les rapprocher : la solitude, le manque de recul et la défaite. Une "lose" qui rappelle celle de Pierre Richard dans La Chèvre, Jacques Villeret dans Le Dîner de Cons, ou encore des Inconnus dans Les Trois Frères (le scénario aussi) . Leur bêtise, quant à elle, n'a rien à envier à celles des personnages des Nuls, Dumb and Dumber ou Wayne's World.

Après leur premier film La Folle Histoire de Max et Léon, franchement décevant, les deux trublions du Palmashow se sont, cette fois-ci, taillé un scénario leur permettant d'accomplir ce qu'ils savent, sans doute, faire de mieux : parodier l'univers de la télévision.

Même si certaines blagues sont usées, d’autres un peu faciles, ceux qui apprécient les capsules de David Marsais et Grégoire Ludig retrouveront les principaux ingrédients qui les font rire. Parmi les réussites, il y a le personnage de Bastien (Théo Gross). Le neveu de Daniel est un ado fragile mais se prend pour un caïd en se faisant appeler "Kader". Son rap hypervulgaire fait, à raison, craquer sa mère.

En filigrane des galères de Daniel et Stéphane, ce film sur l’amitié critique intelligemment quelques-uns des principaux maux de notre époque. A savoir, la course à l’audience, le cynisme du monde de la télé, les chimères de la célébrité, la surconsommation ou la fatuité des réseaux sociaux.

©D.R.

Les Vedettes - Comédie De Jonathan Barré - Scénario Grégoire Ludig et David Marsais - Musique Charles Ludig - Avec Grégoire Ludig, David Marsais, Julien Pestel, Damien Gillard, Gaëlle Lebert, Théo Gross... Durée 1h41.

Toujours en bande, du Web au grand écran

Décidément, l'ennui des banlieues tranquilles du département des Yvelines est un terreau fertile pour écrire des comédies françaises. Les excellents Nicolas et Bruno (Message à Caractère informatif, La Personne aux deux personnes…) viennent de Versailles, la bande du Palmashow, elle, a grandi à Montfort-L'Amaury, bourgade d'environ 3000 âmes. Nés au début des années 80, David Marsais et Grégoire Ludig se sont connus ados et ont commencé quasi d'emblée à tourner des sketchs. Leur matériel ? La caméra du père du premier cité. Leur terrain de jeu ? La forêt à côté de chez eux. Le Palmashow a vu le jour un peu plus tard, en 2002.

Ensemble, ils ont pris le train pour fouler la scène de cafés-théâtres parisiens à moitié vides, essuyé quelques bides, ou encore animé une émission sur Yvelines Radio. Il leur a fallu près de dix ans pour percer et gagner, enfin, leurs entrées dans les bureaux de la chaîne D8. Leur ticket fut La Folle Histoire du Palmashow, une émission au cours de laquelle ils parodiaient, déjà, le monde de la télé. Comme les Arctic Monkeys, le duo Marsais-Ludig a, surtout, pu compter sur la viralité du Web pour se faire connaître. Pas en postant des EP sur Myspace comme le groupe de Sheffield, mais avec leurs parodies de films sur Dailymotion et YouTube.

En 2011, c'est la série Very Bad Blagues déjà réalisée par Jonathan Barré, qui forge plus intensément leur notoriété. Ces capsules addictives de deux minutes parodiant des scènes de la vie courante ont, aujourd'hui, dépassé les 100 millions de vues.

Leurs personnages (Gaspard et Balthazar, Morgan et Fabien…) ont participé à leurs premiers prime-time et notamment sur TF1. Une belle vitrine pour dévoiler à un public plus âgé les pastiches de Vianney, PNL, Maître Gims ou Julien Doré. Sans oublier, les caricatures aux petits oignons de Cyril Dion et Mélanie Laurent (réalisateurs du documentaire Demain), des groupes de rock indé, des vendeurs Ikea ou, encore, des adeptes des médecines parallèles.

Dans "Mandibules" avec Dupieux

Ce succès populaire leur a surtout permis de faire leurs débuts au cinéma. Grégoire Ludig et David Marsais ont, certes, volé de leurs propres ailes en étant récemment à l'affiche de Mandibules de Quentin Dupieux, mais ils continuent de voler en bande au sein de leur boîte de production : Blagbuster. Dans Les Vedettes, on retrouve des acteurs aperçus dans leurs capsules (Julien Pestel, Damien Gillard…), le frère de Grégoire (Charles Ludig) signe la musique, le parrain de Jonathan Barré interprète le père de Stéphane. Sans oublier, qu'une partie du film a été tournée à Montfort-L'Amaury, mais, cette fois, sans avoir à quémander la caméra du papa.