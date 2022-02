"Marry Me": amateurs de fictions de Noël et de romcom 100 % chantilly, vos prières ont été exaucées

Kat Valdez et Bastian sont deux chanteurs stars au sommet de leur gloire. Dans moins de 36 heures, ils vont unir leur destin devant 20 millions de fans à l’issue d’un concert historique. Toute la planète pop et people est en ébullition, les médias et le grand public ne parlent que de cela. Un compte à rebours d’autant plus électrique que les tourtereaux font monter la température en postant les vidéos de leurs préparatifs.

Tout à fait à l'opposé de ce spectre hyperconnecté, Charlie Gilbert (Owen Wilson), professeur de mathématique et père célibataire, tente de garder le contact avec son ado de fille, de plus en plus attirée par les paillettes et les réseaux sociaux. Par amitié pour sa collègue (Sarah Silverman) qui vient de rompre, Charlie accepte de l'accompagner, avec sa fille Lou (Chloe Coleman vue dans la série Big Little Lies), au concert événement de Kat et Bastian. Mais le mariage du siècle est menacé lorsqu'une vidéo compromettante de Bastian (le chanteur colombien Maluma) se met à circuler en plein concert…

Amateurs de fictions de Noël et de romcom 100 % chantilly, vos prières ont été exaucées. Pas la peine d’attendre neuf mois (oui, les fictions de Noël sont diffusées dès le 1er novembre) voici une histoire de rencontre improbable, bien décidée à vous faire chavirer, emportés par le charisme triomphant de JLo, alias Jennifer Lopez, et le charme discret du sieur Owen Wilson.

Marry me apparaît comme un prolongement 3.0 du film Coup de foudre à Notting Hill (avec accent espagnol, défis mathématiques et chansons pop à la clé) rehaussé d'une petite touche de Bodyguard puisque, cette fois, il ne s'agit pas d'un coup de foudre entre une star et un anonyme, mais d'un duo inattendu qui décide, malgré leurs différences, d'apprendre à se connaître dans l'espoir d'une potentielle complicité.

Plaisir coupable réservé aux fans ou public conquis

Garanti 100 % pur plaisir coupable, Marry Me joue habilement des références au quotidien de la star hypermédiatisée et connectée, mais finalement très seule et bien en peine de vivre un quotidien ordinaire ou des relations sincères. Un rôle pour lequel JLo a dû regarder en face les blagues et les rumeurs qui circulent à son sujet. Les chorégraphies et les tenues full strass et paillettes de la star, plairont à ses innombrables fans et à ceux et celles qui veulent croire aux coups de pouce du destin et autres rencontres "hautement improbables".

Il faudra toutefois passer outre le visage tristement figé d'Owen Wilson pour plonger dans cette histoire de contraires qui s'aimantent, et plus si affinités. Reconvertie en actrice et productrice - au fil des films Queens, Seconde chance, etc. - JLo est le principal (seul ?) argument de ce conte de fées moderne garanti 100 % bons sentiments. À éviter, si vous détestez les pièces montées.

Marry Me Romcom 100 % pur sucre De Kat Coiro Scénario John Rogers, Tami Sagher Avec Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman… Durée 1h52.





