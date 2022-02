"Mort sur le Nil": un polar poussif et poussiéreux, alourdi par un humour parfois à la limite de la vulgarité

Cela fait près de deux ans qu'on attend la sortie de Mort sur le Nil, suite des aventures d'Hercule Poirot, après Le Crime de l'Orient-Express en 2017, qui avait très bien marché sur le marché nord-américain. D'abord repoussée pour des raisons de Covid, puis du scandale Armie Hammer, l'adaptation du classique du polar écrit par Agatha Christie en 1937 sort donc enfin sur les écrans. Même si on ne peut pas dire qu'on l'attendait avec une folle impatience…

Après le train en Turquie, Poirot prend donc le bateau vapeur au Caire, remontant le Nil vers Assouan pour veiller sur la richissime Linnet Ridgeway (Gal Gadot, qui s’offre un savoureux clin d’œil à son futur rôle de Cléopâtre). Celle-ci vient d’épouser Simon Doyle (Armie Hammer), l’ex-fiancé de sa meilleure amie Jacqueline de Belfort (Emma Mackey), qui s’est jointe sans prévenir au voyage. La riche héritière craint pour sa vie et soupçonne chacun des membres de la noce…

Trop bel ouvrage

Toujours campé par Branagh (avec son accent english pas possible en français et son accent frenchy archi-faux en anglais), Poirot fait un peu de tourisme en Égypte, se désintéressant presque de l’affaire qui lui est confiée. Il faut en effet attendre près d’une heure (et deux prologues assommants) pour qu’ait enfin lieu le meurtre. Mais ce n’est de toute façon pas cela qui intéresse le cinéaste…

Comme dans Le Crime de l'Orient-Express, celui-ci se gargarise de sa belle reconstitution historique, de sa moustache parfaite, des robes soignées de ces dames et du sublime steamer qui lui sert de décor. Pour le reste, tout sonne le faux, l'artifice et les fonds verts… Malgré le casting prestigieux, personne ne semble d'ailleurs prendre réellement au sérieux l'intrigue et les personnages, dans un polar poussif et poussiéreux, encore alourdi par un humour parfois à la limite de la vulgarité…

Qu'il est bien loin l'acteur et metteur en scène shakespearien… On espère que Branagh sera plus inspiré pour son prochain Belfast, tiré de son enfance, qui devrait sortir en salles le 2 mars prochain.

Mort sur le Nil/Death on the Nile Polar poussif De Kenneth Branagh Scénario Michael Green (d'après le roman d'Agatha Christie) Musique Patrick Doyle Avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Tom Bateman, Annette Bening, Armie Hammer, Letitia Wright… Durée 2h07.





