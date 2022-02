Les Magritte du cinéma dérouleront à nouveau leur tapis bleu samedi

Le tapis bleu sera déroulé comme à l'habitude au Square du Mont des Arts à Bruxelles. Avec respectivement 12 et 10 nominations, "Une vie démente" de Raphaël Balboni et Ann Sirot et "Un monde" de Laura Wandel partent en effet favoris de cette cérémonie qui récompense le meilleur du septième art belge.

Egalant le record de 12 nominations du long-métrage "Les Géants" de Bouli Lanners en 2013, "Une vie démente" concourra notamment dans les catégories reines du "Meilleur film", de la "Meilleure réalisation" ou encore du "Meilleur scénario". "Quant à son casting, il brille dans les différentes catégories. Jo Deseure et Lucie Debay sont toutes deux en lice pour le Magritte de la 'Meilleure actrice', Jean Le Peltier pour celui du 'Meilleur acteur', et Gilles Remiche pour celui du 'Meilleur acteur dans un second rôle'", relève l'Académie André Delvaux.

En lice avec ce premier film, le duo Balboni-Sirot s'était déjà fait remarquer ces dernières années avec 3 nominations dans la catégorie court métrage, dont il était d'ailleurs sorti lauréat en 2018 pour "Avec Thelma".

Nominée aux Magritte du Cinéma en 2015 avec son court métrage "Les Corps Etrangers", Laura Wandel revient elle aussi en force cette année avec 10 nominations pour "Un monde", notamment dans les catégories "Meilleur film", "Meilleure réalisation" et "Meilleur scénario". "Le film est porté avec une intensité stupéfiante par deux jeunes enfants, que l'on retrouve logiquement dans les catégories espoirs : Maya Vanderbeque pour le Meilleur espoir féminin, et Günter Duret pour le Meilleur espoir masculin", relève l'Académie.

Explorant la problématique du harcèlement scolaire, "Un Monde", dont la course aux Oscars s'est terminée cette semaine, le film n'ayant pas été retenu parmi les nommés, avait largement séduit les spectateurs lors de sa projection en première mondiale au dernier Festival de Cannes et y avait remporté le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un certain regard", centrée sur la découverte de cinéastes émergents.

"Les 3 autres films en lice pour le Magritte du Meilleur film sont portés par des auteurs et autrices aguerris, déjà passés par les Magritte du Cinéma, à savoir "Adoration" de Fabrice du Welz (6 nominations), "Les Intranquilles" de Joachim Lafosse (6 nominations) et "Filles de joie" de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich (3 nominations).

A noter également qu'outre Jo Deseure et Lucie Debay ("Une vie démente"), Lubna Azabal ("Adam") et Virginie Efira ("Adieu les cons") brigueront également le Magritte de la "Meilleure actrice".

Côté masculin, Bouli Lanners ("Cette musique ne joue pour personne"), Arieh Worthalter ("Serre-moi fort") et Jérémie Renier ("Slalom") seront eux en compétition face à Jean Le Peltier ("Une vie démente").

Au total, 22 Magritte seront décernés samedi à l'ensemble de la profession. L'Académie André Delvaux, qui organise l'événement, honorera par ailleurs la mémoire de la cinéaste Marion Hänsel, décédée en juin 2020, en lui attribuant, à titre posthume, un Magritte d'Honneur.

Crise sanitaire oblige, la cérémonie se tiendra cette année sous une forme particulière adaptée aux mesures sanitaires en vigueur. Elle se déroulera bien en présentiel mais devant un public limité et prendra exceptionnellement ses quartiers dans le hall d'entrée du Square, au centre de la grande verrière donnant sur le Mont des Arts. "Dans une transparence qui permettra de beaux effets visuels, avec des projections et un lien direct vers l'extérieur", explique l'Académie André Delvaux.

En raison des mesures sanitaires, seuls les nommés des 22 catégories récompensées participeront au show, sur le plateau qui n'accueillera qu'une cinquantaine de personnes à la fois.

La mise en scène de la soirée est confiée à Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d'Or, entourée de Myriam Leroy et Sébastien Ministru pour l'écriture et la scénarisation.

Autre changement cette année: il n'y aura pas de maître ou maîtresse de cérémonie mais bien une troupe de cinq comédiens et stand uppers composée de Laurence Bibot (mère de la chanteuse Angèle), Dena, Ingrid Heiderscheidt, Achille Ridolfi et Bwanga Pilipili.

Le cinéaste belge Thierry Michel, fer de lance du cinéma documentaire en Belgique, assurera quant à lui la présidence de cette 11e édition.

La RTBF, en charge de la production et la réalisation de la soirée, diffusera celle-ci en direct sur La Trois, TV5 Monde et Auvio, avec l'interprétation en langue des signes.