Juliette Binoche et Vincent Lindon déchirés par la passion

Ils en sont tous deux à leur troisième collaboration avec Claire Denis. Mais Juliette Binoche et Vincent Lindon sont réunis pour la première fois à l’écran.

Ils forment un couple amoureux sous tous rapports, Sarah et Jean. On ne sait d’abord rien d’eux, sauf qu’ils reviennent d’un voyage en amoureux. On découvre d’abord que Sara est journaliste à Radio France internationale. On comprend rapidement que Jean est sans emploi et qu’il dépend de sa femme – on comprendra plus tard pourquoi. Son fils métis, Marcus, vit chez la mère de Jean à Vitry.

La vie paisible du couple bascule quand Sarah aperçoit François (Grégoire Colin), son ancien amant qu’elle avait quitté pour Jean, qui était son associé. Coïncidence : François recontacte Jean quelques jours plus tard pour lui proposer de rejoindre sa nouvelle société. Ce retour dans leur vie de François fait vaciller Sarah et son couple.

Ce drame est la deuxième adaptation par Claire Denis d'un récit de son amie Christine Angot, après Un beau soleil intérieur. La tonalité est sombre.



La réalisatrice rompt avec les canons des histoires d’adultère. Aucun regard moral. Sarah pourrait être jugée – et le sera sans doute par certains spectateurs – mais ce n’est pas le sujet.

La musique de Tindersticks – tradition chez Claire Denis – laisse d’emblée sourde une ambiance de thriller. C’est la passion qui est ici la menace, incontrôlable, indomptable. Le climax n’en sera pas une scène d’action – quoique – mais une homérique engueulade dans laquelle chacun des deux interprètes déploie tout son talent et son énergie. On en sort aussi lessivé que les personnages – et les comédiens, à en croire leur témoignage.

Vincent Lindon incarne son quatrième rôle majeur en quatre films. Il incarne ici une autre fragilité de la masculinité, après celle de Titane de Julia Ducournau. Jean est sûr de son amour, mais son passé lui fait douter de lui. Et Sarah provoque le point de rupture.



De quoi compenser quelques digressions – où la réalisatrice, à travers les entretiens (réels) menés par Sarah/Juliette distille un brin de critique sur le monde et la France comme ils tournent. Le port du masque, maintenu dans plusieurs scènes, ancre le film dans son époque – sans que ce ne soit le sujet, sauf à considérer que, même en amour, on peut parfois avancer masqué(e).

Avec amour et acharnement Thriller sentimental De Claire Denis Scénario Claire Denis et Christine Angot. Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin,… 1h56