Le jeune cinéma belge triomphe lors d’une 11e cérémonie des Magritte placée sous le signe du wokisme

Ce samedi soir, les Magritte ont, sans surprise et en petit comité, consacré les deux favoris de cette 11e cérémonie: Une vie démente d’Ann Sirot et Raphaël Balboni et Un monde de Laura Wandel, deux premiers longs métrages. Et ce à l’issue d’une interminable soirée d’un ennui mortel…

Ce samedi, la grande famille du cinéma belge avait rendez-vous à nouveau au Mont des Arts à Bruxelles pour une 11e cérémonie des Magritte du cinéma en petit comité. Crise sanitaire oblige, celle-ci se déroulait, non pas dans la grande salle du Square, mais dans le hall d'entrée en verre, où n’étaient présents que les nommés. Dans un modèle inspiré des derniers Oscars.

Après l'annulation du rendez-vous en 2021, en raison du confinement et de la longue fermeture des salles, ce sont deux années de production cinématographique belge francophone qui étaient soumises au vote des membres de l'Académie Delvaux. Et sans surprise, ce sont les deux grands favoris qui se sont imposés. Une vie démente d'Ann Sirot et Raphaël Balboni (12 nominations) et Un monde de Laura Wandel (10 nominations) ont remporté chacun sept statuettes. En récompensant deux premiers longs métrages marquants, les Magritte apportent ainsi la démonstration éclatante de la capacité de renouvellement du cinéma belge francophone. Et ce dans des styles très différents.

Une comédie déjantée sur la maladie mentale

Sacré meilleur film, Une vie démente choisit la comédie pour aborder un sujet douloureux, celui de la maladie mentale, en dressant le portrait d'un jeune couple devant faire face à la démence précoce d'une mère. En recevant son prix, la cinéaste Ann Sirot estimait que, "d'une certaine manière ce sont les malades qui nous soignent". Avant d'ajouter: "Nous sommes ébahis par la capacité du cinéma de faire passer des flots d'émotions et de pensée." Le film a également décroché les prix du scénario, des costumes et des décors, mais aussi et trois prix d'interprétation, pour Jean Le Peltier (acteur), Gilles Remiche (second rôle) et évidemment pour la formidable Jo Deseure. Au moment de recevoir son trophée de la meilleure actrice, cette dernière a, elle aussi, appelé à laisser sortir les fous, les dingues, "qui ont tant à nous apprendre"...

Après avoir impressionné le Festival de Cannes en juillet, où Un monde était dévoilé à Un Certain regard, Laura Wandel a, elle aussi, fait un carton quasiment plein avec ce drame intense sur le harcèlement à l'école. La Bruxelloise empoche les prix du meilleur premier film et de la réalisation, tandis que ses comédiens décrochent ceux du meilleur second rôle féminin (Laura Verlinden) et des espoirs féminin et masculin, pour les tout jeunes Maya Vanderbeque et Günter Duret. Même si on ne peut s'empêcher de penser que c'est un peu injuste pour les autres nommés de ces deux dernières catégories, dont Daphné Patakia (dans Benedetta de Paul Verhoeven), Salomé Dewaels (dans Illusions perdues de Xavier Giannoli) ou Yoann Zimmer (dans Des hommes de Lucas Belvaux).

Malaimé de la profession, Joachim Lafosse a fait chou blanc pour Les Intranquilles, malgré six nominations (peut-être se rattrapera-t-il aux César, où ses deux comédiens sont nommés: Leïla Bekhti et Damien Bonnard). Tandis qu'Adoration de Fabrice du Welz n'a remporté qu'un prix, celui de la meilleure bande originale pour le travail de Vincent Cahay. Le cinéaste et son compositeur ont d'ailleurs fait un peu le chahut à cette occasion, tentant de réveiller une soirée totalement plombée, en décalage complet avec la vitalité des deux grands gagnants de ces 11es Magritte.

Une soirée sans rythme et pas drôle

Confiée à Nathalie Uffner, qui avait opté pour cinq présentateurs (dont Laurence Bibot, « la mère d'Adèle »), la cérémonie s'est en effet révélée d'un ennui mortel, où les moments de gène succédaient aux blagues approximatives cosignées par Myriam Leroy et Sébastien Ministru. Très consensuel, le thème choisi était celui du wokisme, notamment à travers la troupe de drag queens qui officiaient en tant que remettantes. Totalement raccord avec le prix du meilleur court métrage documentaire attribué au magnifique Mother's d'Hippolyte Leibovici et avec les deux prix qui ont salué la Palme d'or 2021,Titane de Julia Ducournau (meilleur film étranger en coproduction et meilleur image pour Ruben Impens). Par contre, l'équilibre entre volonté d'aborder tous les sujets de l'inclusivité et de faire rire n'a jamais été trouvé, lors d'un spectacle qui manquait cruellement de rythme... Qu'est-ce que Fabrizio Rongione, présentateur en 2018, et Alex Vizorek, en 2019, ont manqué. Même si ce dernier faisait un petit coucou lors de l'une des pathétiques séquences "Cette fois, c'est moi!"…

Au milieu de tout cela, le président de la cérémonie, Thierry Michel, paraissait totalement en décalage, tentant d'apporter un peu de hauteur à l'ensemble. Notamment lorsqu'il a regretté la perte de la valeur symbolique des images à l'heure des téléphones portables et des réseaux sociaux. "Depuis les frères Lumière, qui filmaient la sortie des ouvriers de leur usine, le documentaire est le noyau originel du cinéma, qui fait surgir la fiction du réel", a défendu le grand documentariste, auteur notamment de Mobutu, roi du Zaïre (1999) ou Congo River (2005) et dont le dernier film,L'empire du silence, est toujours en salles.

Enfin, parmi les disparus de ces deux dernières années, l'Académie Delvaux avait tenu à saluer particulièrement la mémoire de Marion Hänsel, décédée en juin 2020 et qui aurait eu 73 ans ce samedi, en lui décernant un Magritte d'honneur posthume. C'est Jane Birkin qui a remis la récompense au fils de la cinéaste et productrice bruxelloise, qui avait fait tourner la comédienne et chanteuse franco-britannique dans Dust en 1985. Cette adaptation de In the heart of the country du Prix Nobel de littérature sud-africain J.M. Coetzee avait obtenu un Lion d'argent à la Mostra de Venise et avait lancé la carrière de réalisatrice d'Hänsel qui, jusque-là, se rêvait plutôt actrice. Ce Magritte d'honneur salue une oeuvre importante, marquée par le goût pour la littérature et les voyage de la réalisatrice du Lit (1982), de Noces barbares (1987) ou de Si le vent soulève les sables (2006).

Le palmarès complet des 11es Magritte

Meilleur film: Une vie démente d'Ann Sirot & Raphaël Balboni

Meilleure réalisation: Laura Wandel pour Un monde

Meilleur scénario: Ann Sirot & Raphaël Balboni pour Une vie démente

Meilleure actrice: Jo Deseure dans Une vie démente

Meilleur acteur: Jean Le Peltier dans Une vie démente

Meilleure actrice dans un second rôle: Laura Verlinden dans Un monde

Meilleur acteur dans un second rôle: Gilles Remiche dans Une vie démente

Meilleur espoir féminin: Maya Vanderbeque dans Un monde

Meilleur espoir masculin: Günter Duret dans Un monde

Meilleur premier film: Un monde de Laura Wandel

Meilleur documentaire: Petit Samedi de Paloma Sermon-Daï

Meilleur film étranger en coproduction: Titane de Julia Ducournau

Meilleur film flamand: La civil de Teodora Ana Mihai

Meilleure image: Ruben Impens pour Titane

Meilleur son: Mathieu Cox, Corinne Dubien, Thomas Grimm-Landsberg & David Vranken pour Un monde

Meilleurs décors: Lisa Etienne pour Une vie démente

Meilleurs costumes: Frédérick Denis pour Une vie démente

Meilleure musique originale: Vincent Cahay pour Adoration

Meilleur montage: Nicolas Rumple pour Un monde

Meilleur court métrage de fiction: Sprötch de Xavier Seron

Meilleur court métrage d'animation: On est pas près d'être des super héros de Lia Bertels

Meilleur court métrage documentaire: Mother's d'Hippolyte Leibovici