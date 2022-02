Écouvillons et FFP2 remplacent strass et paillettes au festival du film de Berlin

Le jeune cinéma belge triomphe lors d’une 11e cérémonie des Magritte placée sous le signe du wokisme

Ce samedi soir, les Magritte ont, sans surprise et en petit comité, consacré les deux favoris de cette 11e cérémonie: "Une vie démente" d’Ann Sirot et Raphaël Balboni et "Un monde" de Laura Wandel, deux premiers longs métrages. Et ce à l’issue d’une interminable soirée d’un ennui mortel…