Ivan Reitman, réalisateur de "Ghostbusters", est décédé

"Nous nous consolons en pensant que son travail en tant que réalisateur a fait rire et apporté du bonheur à tant de gens à travers le monde."

Ivan Reitman, né en Tchécoslovaquie, a réalisé son premier "Ghostbusters" en 1984. Le film, qui a remporté un énorme succès, rapportant près de 300 millions de dollars (264 millions d'euros), a été nominé pour deux Oscars. La suite est sortie en 1989.

Ivan Reitman a réalisé par la suite notamment "Un flic à la maternelle" (1990) ou encore "Drôles de pères" (1997). On le retrouve encore comme producteur de "Beethoven" (1992), "Space Jam" (1996) mais aussi "Up in the air" (2009).