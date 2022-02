"Hopper et le Hamster des ténèbres": une touche d'Indiana Jones, des Minions et du Seigneur des anneaux

En huit films depuis Fly me to the Moon (2008), le studio bruxellois nWave s'est imposé à l'échelon mondial comme un challenger du binôme Disney-Pixar. Bigfoot Family, sorti en 2020, a défié la pandémie jusqu'à devenir un des hits de Netflix (probablement suite à une polémique maladroite).

Hopper et le Hamster des ténèbres vise toujours un public familial mondialisé. Choix assumé par le boss de nWave, Ben Stassen, qui coréalise ce film avec Benjamin Mousquet.

Le héros du film, Hopper (Chickenhare, en version anglaise, qui pourrait se traduire par "Poulièvre"…), est un hybride mi-lapin, mi-poule. Le roi lapin Peter, un célèbre archéologue, a trouvé Hopper lorsqu’il était en quête avec son frère Lapin du mythique Hamster des ténèbres, un artefact conférant un pouvoir démesuré.

Souffrant de sa différence et rêvant de réaliser les mêmes exploits que son père adoptif, Hopper se met à son tour à la recherche du Hamster des ténèbres mais provoque accidentellement l’évasion de Lapin, en prison pour avoir comploté contre son frère.

"La différence est une force", n'a de cesse de répéter Peter à Hopper. On connaît la chanson, remixée dans nombre de films jeunesse qui rivalisent pourtant d'uniformité.

Nonobstant ce paradoxe, Hopper et le Hamster des ténèbres fait son office, cherchant sa distinction dans l'accumulation de péripéties enchaînées sans temps mort. Les nombreuses ellipses, destinées à faire avancer l'action, ne perturberont pas un jeune public qui en a vu d'autres.

Il y a de l'Indiana Jones dans le chapeau et le fouet d'Hopper, des échos des Minions dans une tribu de cochons-Tetris, voire du Seigneur des Anneaux dans l'armée spectrale de hamsters.

Hopper n'en dégage pas moins - comme son héros - sa paradoxale singularité, celle d'un brillant pot-pourri qui a le potentiel de dépasser ses nombreux modèles mais qui hésite à le faire, de peur de perturber le grand public.

Hopper et le Hamster des ténèbres / Chickenhare Aventures animées De Ben Stassen et Benjamin Mousquet Scénario Dave Collard et Chris Grine Avec les voix de Thomas Solivérès, Chloé Jouannet, Nicolas Maury,… Durée 1h31.





©D.R.