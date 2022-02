"La Place d’une autre": ce récit aurait mérité de bénéficier de plus de relief et d’émotions dans sa narration dès le début

Chassée de son emploi de domestique, Nélie (Lyna Khoudri ,vue dans Papicha et The French Dispatch) atterrit dans la rue. Sauvée par son goût de la lecture et sa débrouillardise, la jeune fille parvient à se faire engager au sein de la Croix-Rouge, devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914.

Le hasard place sur sa route Rose (Maud Wyler), jeune fille bien née, en route pour rejoindre une amie de son père, une riche veuve dont elle doit devenir la dame de compagnie. Mais Rose est tuée sous les yeux de Nélie, qui saisit cette occasion pour changer d’identité et de vie.

Entrée au service d’Éléonore de Lengwil (Sabine Azéma, stricte et attendrie), Nélie Laborde, devenue Rose Juillet, voit son mensonge fonctionner au-delà de ses espérances… Sa nouvelle existence comble toutes ses attentes: lecture, sécurité, douceur de vivre et bonne société. Au fil du temps, les liens tissés entre Madame et son employée sont de plus en plus solides.

Filmant la vie paisible d'une riche veuve de Nancy, amatrice de lectures édifiantes, de poésie naturaliste et de grande musique, La Place d'une autre cristallise le décalage cruel existant entre la haute bourgeoisie et le peuple, en raison des conditions de naissance et non pas uniquement du mérite ou de l'éducation… Un carcan d'autant plus rigide lorsqu'on est une jeune femme sans aucune famille ou ressources.

Trouver les clés d’un autre destin

Malheureusement, il faut attendre la deuxième partie de l’histoire pour que le long métrage sorte d’une certaine torpeur induite par une réalisation certes soignée et précise - offrant de jolis tableaux d’époque - mais curieusement figée, dans laquelle Lyna Khoudri semble plus souvent éteinte qu’attentive ou secrète. Tout ceci manque d’émotion et nuit à l’attachement que l’on peut ressentir à l’égard de cette jeune fille résiliente et déterminée qui, grâce à ses lectures et à ses qualités propres, réussit à se créer une nouvelle place dans la société.

Aurélia Georges (La Fille et le fleuve) met en lumière l'apport de l'éducation et de la lecture pour aider les êtres à se forger un destin à la hauteur de leurs rêves. Le pari est bien amené et intéressant, surtout à cette époque où les femmes devaient souvent se placer sous la coupe d'un homme pour pouvoir s'en sortir.

Sabine Azéma est parfaite dans son rôle de femme bien née, perspicace, organisée et cultivée, touchée par la délicatesse et l'intelligence de sa discrète demoiselle de compagnie. Mais ce récit, librement adapté du roman de Wilkie Collins, The New Magdalen, et transposé de Grande-Bretagne en France, aurait mérité de bénéficier de plus de relief et d'émotions dans sa narration, dès le début. Car même s'il emprunte aux ressorts du suspense, il est au départ bien plus un long métrage classique d'époque qu'un film social sous-tendu par la question du mensonge et de l'usurpation et, in fine, par un dilemme moral peu banal.

La Place d'une autre Drame de l'identité De Aurélia Georges Scénario Aurélia Georges et Maud Ameline Avec Lyna Khoudri, Maud Wyler, Sabine Azéma, Laurent Poitrenaux Durée 1h52.





