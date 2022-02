"La Vraie Famille": Mélanie Thierry et Lyes Salem impressionnent

Fabien Gorgeart met en lumière les liens qui se tissent entre un enfant "placé" et sa famille de cœur et aussi, la difficulté de composer avec sa famille biologique.

Images d'un bonheur familial estival et sans nuage. Tout le monde s'ébroue dans la piscine : papa, maman et les trois enfants entre glissages et toboggans. Après le ping-pong et les jeux de société, le petit groupe enchaînera le lendemain avec une sortie à l'accro-branche. Sauf Simon car Anna (Mélanie Thierry) le rappelle : "elle n'a pas le droit de le laisser participer à une activité dangereuse". Fragilité, problème de santé ? La réalité est tout autre. Anna et Driss (Lyes Salem) sont la famille d'accueil de Simon, arrivé sous leur toit à l'âge de 18 mois. Anna est donc tenue de respecter un certain nombre de règles très claires dans ses relations avec lui. Le petit bonhomme auquel Anna est très attachée, et réciproquement, le comprend bien, heureusement.

Simon n’a aucun souvenir de sa maman, morte alors qu’il était tout petit. Âgé de six ans, il ne voit son papa qu’une fois par mois, mais ce dernier va mieux à présent et voudrait renouer des liens plus étroits avec son fiston. Le cœur d’Anna se serre mais elle veut croire que ce sera positif pour Simon.

Les choses se corsent lorsque la décision du juge des enfants tombe : désormais, le garçon passera tous les week-ends avec Eddy (Félix Moati), son papa. Pour les deux fils d’Anna et Driss, Adrien et Jules, dont Simon est le plus proche en âge, la décision est compliquée à intégrer et à accepter. Une situation que le réalisateur connaît bien, de l’intérieur, puisqu’il a été lui-même le "grand frère" d’un enfant placé dans sa famille par l’Aide sociale à l’enfance.

La question de la famille de cœur et de la famille de sang était déjà au centre du précédent long métrage de Fabien Gorgeart, Diane a les épaules. Avec La Vraie Famille, le réalisateur français signe une nouvelle plongée intime et sensible dans les entrelacs du cœur humain. Cet endroit où prennent racine les plus subtils conflits de loyauté. Ceux qui travaillent Anna, Simon et tous ceux qui les entourent de près ou de loin.

Raisons et sentiments

Mélanie Thierry et Lyes Salem impressionnent par la justesse de leur interprétation et la vérité de leurs réactions, entre tristesse, frustration et désenchantement. Le papa qui tente d’apaiser les choses et d’aplanir les difficultés pour tout le monde, la maman dont le cœur saigne et qui ne parvient à gérer ses émotions qu’à grand-peine. Ainsi se dessinent clairement les contours et les limites d’un statut (parents d’accueil) qui est bien plus qu’une simple fonction ou une profession.

La réalisation de Fabien Gorgeart, naturelle et fluide, permet de vivre au plus près tous ces événements d’autant plus déchirants que personne n’est sûr de détenir la vérité et de savoir comment gérer au mieux les émotions et les sentiments de toutes les personnes impliquées.

Son film offre une très belle réflexion sur ces liens qui nous fondent et nous offrent un cocon, ainsi que sur les différentes façons de former une famille.

La Vraie Famille a été doublement primée au dernier Festival du film d'Angoulême.

La Vraie Famille Drame familial Scénario & réalisation Fabien Gorgeart Photographie Julien Hirsch Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Gabriel Pavie, Félix Moati... Durée 1h42.





