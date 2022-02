"Maison de retraite": comment Kev Adams a-t-il fait pour entraîner autant de personnalités du cinéma à sa suite dans cette galère ?

Condamné pour son agressivité envers une vieille dame, Milann (Kev Adams) doit prester deux mois de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite. Pour lui qui déteste les vieux, cette peine est synonyme d’enfer sur terre. Fraîchement accueilli par des résidents méfiants, Milann ne tarde pas à s’interroger sur le fonctionnement de la Maison des Mimosas...

L’idée du film est bonne et inscrite en plein cœur de l’actualité alors que la crise de la gestion des maisons de repos secoue la Belgique comme la France. Pourquoi Kev Adams a-t-il jugé bon de la napper de blagues lourdaudes et de scènes approximatives ? Mystère. Et, surtout, comment a-t-il fait pour entraîner autant de personnalités du cinéma à sa suite dans cette galère ? Car le sourire qui s’esquisse en découvrant les résidents - Marthe Villalonga (Mamie séductrice), Firmine Richard (délicieuse en résidente infatigable et loquace), Mylène Demongeot (attentive et toujours de bon conseil), Liliane Rovère (toujours aussi rock’n’roll), Jean-Luc Bideau (mélancolique et hypocondriaque) et Daniel Prévost (parfait en amoureux transi, touché par Alzheimer) - bien vite se fige.

Séparément, chacun offre quelques jolis moments, parfois touchants, souvent bien vus mais l’ensemble est monté de guingois, manquant de liant et d’un élémentaire sens de la narration. Ajoutez à cela une relation sans surprise avec l’ex-star de la boxe (Gérard Depardieu) et d’autres scènes mal maîtrisées dès que les enfants s’en mêlent et c’en est trop, même pour les spectateurs les plus conciliants. D’autant que le tout est atomisé par des gags à la finesse de parpaings…

Maison de retraite 3,5 Tonnes De Thomas Gilou Scénario Kev Adams Avec Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Firmine Richard, Durée 1h37.





