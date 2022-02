Accueil Culture Cinéma Mélanie Thierry : "Je savais où ce rôle résonnait en moi" La comédienne illumine "La Vraie Famille", drame de Fabien Gorgeart. Un rôle qui souligne le "travail" précieux des familles d’accueil. Où l’humain est profondément enchâssé dans le quotidien. Karin Tshidimba journaliste



Dans La Vraie Famille, Mélanie Thierry est une maman impliquée, qui veille à chaque détail et se démène pour que sa famille soit bien. En interview, on la découvre tout aussi précise, concentrée, défendant son rôle avec passion comme s'il s'agissait de son plus jeune enfant. Au détour d'une phrase, d'un geste, elle réveille les émotions ressenties face à ce dilemme familial raconté avec tact et finesse....