"Uncharted" : les aventuriers de l’or perdu de Magellan

Le cinéma, c'est comme le poker : quand on a un film creux, on bluffe d'entrée de jeu. La scène d'ouverture d'Uncharted, capture Tom Holland media res. Le dernier Spider-Man en titre est en mauvaise posture, le pied pris dans une cargaison en chute libre. Écho de scènes virevoltantes similaires où on a vu le monte-en-l'air balancé sous un avion en perdition dansSpider-Man : Homecoming ou derrière un vaisseau extraterrestre dans Avengers : Infinity War.

Disney a les super-héros Marvel. Warner a Batman et Wonder Woman. Sony se rabat sur les avatars de ses consoles PlayStation. Voici donc l'acteur juvénile dans la peau de Nathan Drake, héros de la saga de jeu Uncharted (huit itérations depuis 2007). Séparé de son frère à l'adolescence, cet orphelin se lance sur les traces de celui-ci, disparu à la recherche de l'or perdu de Magellan.

Flanqué de Sully (Mark Wahlberg), un chasseur de trésor international un peu trouble, d’une belle aventurière (Sophia Taylor Ali) et traqué par l’exécutrice de basse-oeuvre (Tati Gabrielle) d’un milliardaire espagnol dénué de scrupule (Antonio Banderas, qui d’autre ?), Nate déchiffre des énigmes séculaires en moins de temps qu'il n'en faut pour un test PCR, rebondit et court de Boston aux criques des Philippines en passant par les cryptes oubliées de Barcelone. Dans cette chasse au trésor, chacun trahira un peu tout le monde.

Tom Holland semble avoir toujours 15 ans, mais comme il en a dix de plus, il passe dans la catégorie supérieure de l’action musclée, recevant le témoin de Mark Wahlberg (cinquante balais tout de même). Junior en profite pour dévoiler ses plaquettes de chocolat et montrer qu’il est capable d’assurer quelques cabrioles lui-même, comme un autre Tom éternellement jeune.

Il est sympa Tom Holland. C'est, au choix, le fiston, frangin, meilleur pote, amoureux ou gendre idéal. Du genre à s'excuser quand il balance un patibulaire dans le vide ("OMG, I'm so sorry!") ou à s'étonner la minute d'après qu'on lui fonce dessus avec un bolide ("Come on!"). James Bond peut aller à l'hospice.

Faut croire que l'imagination pollue la planète : le cinoche recycle les avatars des jeux vidéos eux-mêmes resucées des aventuriers de cinéma. Uncharted, c'est Indiana Jones 3.0. Dans le registre des improbables adaptations de jeu, Uncharted n'est pas la plus indigente qu'on ait vue. Peu importe que Nate défie autant les lois de la physique que Spidey : Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) remplit son contrat sans temps mort au service du seul spectacle. Cela n'empêchera pas Uncharted de rester un pointillé de plus sur la carte mondiale des blockbusters vite oubliés.

Uncharted Genre : Indiana Jones. De Ruben Fleischer Scénario : Art Marcum et Matt Holloway, d'après la série de jeux vidéo Uncharted Avec : Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle,… 2h46