Il faut sauver le lionceau King

Orphelins de leur mère, Inès, 12 ans, et son frère Max, vivent chez leur père et leur nouvelle belle-mère en banlieue parisienne. Un soir, la gamine tombe sur un adorable lionceau, qui a échappé à la vigilance des douaniers, qui l’avaient intercepté dans une valise à l’aéroport d’Orly à bord d’un vol en provenance d’Afrique. Alors que la police, menée par l’inspecteur Sauvage (Thibault de Montalembert), recherche activement cet animal de contrebande, Inès se met en tête de le ramener en Afrique. Pour ce faire, la petite fille et son frère décident de demander l’aide de leur grand-père, le fantasque Max (Gérard Darmon), qu’ils ne connaissent qu’à peine…

Voilà un film d'aventures familial à la française tout ce qu'il y a de plus classique, pour ne pas dire "déjà vu". Ou quand des enfants décident de lutter contre la cruauté des adultes, sur fond, comme toujours (ou presque), de deuil d'un parent… Dans les rôles principaux la jeune comédienne belge Lou Lambrecht et le lionceau sont adorables. D'autant que le film a beaucoup recourt à de vrais animaux, plutôt qu'aux effets spéciaux numériques façon Le Roi Lion de Disney. Gérard Darmon semble par contre se promener dans le film comme un touriste, dans très bien savoir ce qu'il fait là, semblant toujours vouloir prendre la tangente...

À noter, au rayon judiciaire, que le réalisateur David Moreau (connus notamment pour le film d'horreur Ils en 2006, mais surtout pour la comédie romantique à succès 20 ans d'écart, avec Virginie Efira et Pierre Niney en 2013) a été écarté de la production et n'a pas pu tourner la fin du film. Le réalisateur a en effet été accusé par l'une des techniciennes du film d'agression sexuelle, lors d'une fête organisée pour l'équipe à Sète, en septembre 2020. Ce qui a provoqué une grève des techniciens et l'ouverture d'une enquête toujours en cours. C'est donc le directeur photo Antoine Sanier qui a terminé les prises de vues.

King Film d'aventures De David Moreau Scénario Jean-Baptiste Andrea, Gael Malry, David Moreau, Zoé Bruneau, Maria Pourchet Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Thibault de Montalembert, Léo Lorleac'h, Artus… Durée 1h40