"Le Chêne": ce documentaire capte le comportement des animaux au plus près pour nous proposer des images incroyables, presque surnaturelles parfois

Avec ses racines profondément ancrées dans le sol et ses branches défiant le ciel, le chêne pédonculé (Quercus robur) que filment Michel Seydoux et Laurent Charbonnier dans leur documentaire est plus qu'un personnage. Né en 1810, cet arbre majestueux vieux de 210 ans est un véritable monde, un univers pour des dizaines de créatures qui dépendent de lui, qu'ils vivent à ses pieds, dans son tronc ou sur ses branches.

Le Chêne ne s'intéresse en effet pas à l'arbre en lui-même, mais bien à ses habitants : insectes en tous genres, mésanges, geais du chêne, mulots sylvestres, écureuils roux… Sans compter ses visiteurs du soir (ou de la journée) : sangliers, chevreuils, blaireaux, renards, couleuvres, chouettes… Autant d'animaux dont on découvre le casting au générique de fin.

Dans la lignée de "Microcosmos"

Directeur de la photographie (notamment sur Le Peuple migrateur de Jacques Perrin en 2001 ou Loup de Nicolas Vanier en 2009) et réalisateur (Les Animaux amoureux en 2007, Chambord en 2019), Laurent Charbonnier est un spécialiste du documentaire animalier. Il cosigne Le Chêne avec Michel Seydoux. Grand producteur français (pour Chéreau, Rappeneau, Greenaway, Resnais ou Cavalier), mais aussi ancien patron du club de foot de Lille, ce ponte de Gaumont (mis en examen en 2021, avec ses frères Jérôme et Nicolas, dans une affaire d'évasion fiscale) signe ici son premier film comme réalisateur.

Les deux hommes se sont alliés pour filmer, sur le long terme, la vie qui grouille auprès d'un arbre. Et ils assument totalement leur envie de mise en scène. Notamment dans les mouvements de caméra ou l'utilisation de la caméra subjective, mais surtout dans leur volonté, par le montage, la musique et les bruitages, de créer du récit, de la narration et de susciter des sentiments chez le spectateur. Que ce soit le sourire, l'émotion, l'empathie ou la peur, quand éclate l'orage ou que rôde un prédateur dans la nuit… Ce qui permet à ce film très soigné - la seule faute de goût est peut-être la chanson finale, Et tu restes de Timothée Duperray (alias Tim Dup), assez niaise et inutile - d'éviter l'écueil du documentaire animalier classique et de sa voix off anthropomorphisante. En cela, Charbonnier et Seydoux s'inscrivent totalement dans la lignée du Microcosmos de Claude Nuridsany et Marie Pérennou qui, en 1997, avait relancé au grand écran le genre du documentaire nature.

Grâce à des techniques de prises de vues à la pointe, Le Chêne capte le comportement des animaux au plus près, les traquant en plein vol ou jusque dans leurs tanières les plus secrètes, pour nous proposer des images incroyables, envoûtantes, presque surnaturelles parfois (comme ces larves d'insectes tout droit sorties d'Alien)… L'ensemble reste évidemment très classique, abordant de façon poétique le cycle de la vie et de la mort, mais comment ne pas être émerveillé par la beauté de la nature ?

Dans leur paysage, ne manque qu’un animal : l’homme… Le choix est délibéré et pourtant, c’est sans doute l’élément le plus important de cet écosystème, celui qui contribue à son dérèglement et à sa perte…

Le Chêne Documentaire animalier De Michel Seydoux et Laurent Charbonnier Scénario Michel Fessler et Michel Seydoux (d'après une idée de Laurent Charbonnier) Photographie Mathieu Giombini et Laurent Charbonnier Musique Cyrille Aufort Durée 1h20.





©D.R.