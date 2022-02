"Un autre monde": quand le capitalisme broie ses cadres

Un monde marque les retrouvailles entre Stéphane Brizé et son acteur fétiche Vincent Lindon, dans le troisième volet de leur trilogie sur le monde du travail entamée avec La Loi du marché en 2015 et poursuivie avec En guerre en 2018. Après avoir campé un chômeur, puis le porte-parole d'une usine en grève, Lindon passe ici de l'autre côté de la barrière, se glissant dans la peau du directeur d'une usine de province appartenant à un géant américain. Malgré de confortables bénéfices, celui-ci réclame un nouveau plan de licenciement, exigeant que chaque branche du groupe se sépare de 10 % de ses effectifs. Bon petit soldat du capitalisme, Philippe Lemesle a tout sacrifié pour sa boîte, y compris son mariage avec Anne (Sandrine Kiberlain). Mais cette fois, malgré les pressions de plus en plus fortes de sa directrice parisienne (Marie Drucker), il a du mal à tenir le choc ainsi que ses objectifs. D'autant, qu'en plus de son divorce, il doit gérer l'admission de son fils (Anthony Bajon), étudiant en école de commerce, aux urgences psychiatriques…

En terrain connu

Avec Un autre monde, Stéphane Brizé est en terrain connu. Il fait ce qu'il fait de mieux : inscrire son intrigue au cœur d'un contexte quasi documentaire. Retrouvant le duo de Mademoiselle Chambon en 2009, le cinéaste joue sur la mise en abîme du couple Lindon-Kiberlain, séparé après de nombreuses années de vie commune. C'est d'ailleurs sur une scène très forte que le réalisateur ouvre son film : une réunion de concertation du couple avec ses avocats pour régler les questions financières de leur divorce… Dommage que Brizé délaisse quelque peu cet angle pourtant intéressant - où l'on pense à L'Économie du couple de Joachim Lafosse - pour se concentrer sur la mise en place du plan social. Dans le rôle de ce chef d'entreprise perdant pied, Lindon est une fois de plus parfait, d'une incroyable véracité face à des acteurs amateurs dans le rôle des employés et des syndicalistes.

Davantage occupé par l'intime que dans La Loi du marché ou En guerre, Brizé accouche d'un film plus désabusé encore. Le cinéaste ne parvient peut-être pas à articuler avec autant de finesse l'histoire du personnage et le contexte. Comme s'il forçait un peu sa démonstration - le personnage du grand patron américain paraît un peu too much - pour nous montrer combien les logiques comptables ont envahi tous les aspects de nos vies. Que ce soit la santé, avec la menace permanence du burn-out, mais aussi le couple ou même la psyché, à travers le personnage du fils, épuisé moralement.

Un autre monde n'en reste pas moins un film percutant, qui s'attache à nouveau à décrire le côté pervers d'une mondialisation ultralibérale qui crée des conditions de vie impossibles pour les employés, mais aussi pour les cadres, poussés à mettre en place des plans d'économies dont ils connaissent pertinemment l'impraticabilité. Tout cela au nom de la rentabilité à court terme d'actionnaires qui refusent de voir les vies qui se cachent derrière les lignes de tableaux Excel…



Un autre monde Drame social De Stéphane Brizé Scénario Stéphane Brizé et Olivier Gorce Photographie Éric Dumont Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Marie Drucker, Anthony Bajon… Durée 1h36.





