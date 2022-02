"Illusions perdues" et "Annette" se partagent les César 2022

Après une édition 2021 très critiquée — plombée par la crise Covid, avec seulement 150 personnes présentes à l'Olympia, et par une interminable cérémonie façon émission de variétés à l'ancienne présentée par Marina Foïs —, les César 2022 jouaient, ce vendredi soir, la sécurité avec le retour du roi de l'exercice, Antoine de Caunes… Et ce mode Mission impossible, comme le mettait en scène de façon savoureuse le clip d'introduction, qui voyait l'acteur s'inviter au coeur des principaux films en lice.

De Caunes avait annoncé vouloir assurer "une soirée joyeuse, qui remet le cinéma au centre du jeu", après deux éditions difficiles, marquées par le scandale Polanski en 2020 et par la prestation, dénudée, de Corinne Masiero pour dénoncer la politique du gouvernement français vis-à-vis de la culture pendant la crise sanitaire en 2021. Rien à dire, pour sa 10e présentation des César, l'acteur — secondé par moments par son ancien comparse de Nulle Part Ailleurs José Garcia — a réussi son pari: rendre son lustre et son glamour à l'institution. Même si, dans la salle de l'Olympia, le port du masque était de mise cette année.

Avec une grande élégance, le maître de cérémonie a même réussi à faire un écho digne à aux soubresauts qui secouent la vieille l'Europe. "Ce soir, nous pensons aux Ukrainiens. Soyons à la hauteur de la chance, qu'ils n'ont pas. S'il vous plaît", a-t-il lancé dans son discours d'introduction. Quand la présidente de la cérémonie Danièle Thompson rendait, elle, à la magie de la salle de cinéma, rappelant qu'en 2021, les salles françaises avaient accueilli 96 millions de spectateurs.

Six César pour "Illusions perdues"

Machine bien rodée, cette cérémonie tranchait cruellement avec la lourdeur de la récente cérémonie des Magritte… Surtout quand les frères Mael débarquaient sur scène pour interpréter, sous les applaudissements d'Adam Driver, So May We Start, la chanson d'ouverture de leur opéra rock Annette. Une heure plus tard, les Sparks remontaient sur scène, cette fois pour venir chercher (en français pour Russel) le César de la meilleure musique. L'une des cinq statuettes (sur 11 nominations) décrochées par le film de Leos Carax, qui était absent au moment de se voir remettre le César du meilleur réalisateur (après avoir déjà reçu ce prix à Cannes).

Xavier Giannoli était également quand, à l'issue d'une très longue soirée, vers 00h45, son film Illusions perdues succédait à Adieu les cons d'Albert Dupontel au titre du meilleur film. Sur 15 nominations (un record historique), sa sublime et très contemporaine adaptation (également saluée par un César) du roman de Balzac a finalement reçu six statuettes. Si la jeune Belge Salomé Dewaels s'est inclinée face à la magnifique Anamaria Vartolomei (qui illumine le Lion d'or L'Événement d'Audrey Diwan, magnifique transposition à l'écran du roman autobiographique d'Annie Ernaux), ses comparses Benjamin Voisin et Vincent Lacoste ont par contre obtenu les prix du meilleur espoir et du meilleur second rôle pour leurs incarnations des héros balzaciens Lucien de Rubempré et d'Étienne Lousteau. Quand le grand directeur de photographie belge Christophe Beaucarne voyait enfin, après cinq nominations, son travail récompensé.

Valérie Lemercier l'emporte sur Virginie Efira

Nommée également pour la cinquième fois, pour son incarnation de Benedetta pour Paul Verhoeven, Virginie Efira est par contre repartie une nouvelle fois bredouille. Esquissant une petite chorégraphie sur l'air d'Alors on danse de Stromae, Omar Sy a en effet remis le prix de la meilleure actrice à Valérie Lemercier, pour son rôle de double de Céline Dion dans son insaisissable Aline, qui n'a obtenu qu'un seul prix sur 11 potentiels. "J'espère que j'aurai autant de chance pour mon prochain film sur Martine Aubry", a plaisanté, sans rancune, la comédienne et réalisatrice.

Du côté du meilleur acteur, Benoît Magimel ("J'ai 47 ans, comme la 47e cérémonie") a volé la vedette à Adam Driver (Annette) et à Damien Bonnard (qui était nommé, comme Leïla Bekhti, pour Les Intranquilles de Joachim Lafosse), pour son rôle de patient en fin de vie dans De son vivant d'Emmanuelle Bercot. Autre surprise du côté du meilleur second rôle féminin: Aissatou Diallou Sagna a été récompensée par l'Académie pour son rôle d'infirmière dans La Fracture de Catherine Corsini. C'est la première fois qu'une comédienne non professionnelle s'impose dans cette catégorie. Infirmière de profession, la jeune femme s'est dit "très fière" de pouvoir ainsi représenter les soignants.

Cate Blanchett parle français comme une vache espagnole

Au moment de revoir son César du meilleur scénario pour le très singulier Onoda, 10000 nuits dans la jungle, Arthur Harari a, lui, appelé au "courage" des financiers du cinéma, publics et privés, pour lutter contre les plateformes, "pour faire exister ce qu'elles font disparaître". L'un des rares moments politique de la soirée.

Côté César du meilleur film étranger, la concurrence était rude et c'est Florian Zeller qui a décroché le prix pour The Father, adaptation de sa propre pièce. C'est la première fois depuis Jean-Jacques Annaud (pour Le Nom de la Rose en 1987) qu'un cinéaste reçoit ce prix. Même si le choix sent un peu le réchauffé, alors que The Father avait déjà obtenu deux oscars il y a un an…

Guérie du Covid, qui l'avait empêchée de se rendre à la Berlinale pour recevoir son Ours d'or d'honneur il y a quelques jours, Isabelle Huppert était bien présente à l'Olympia pour remettre un César d'honneur à l'immense Cate Blanchett, qui a eu droit à une standing ovation. L'actrice australienne a eu une pensée pour la situation en Ukraine, avant de confier, in French, "parler français comme une vache espagnole", pour saluer l'influence profonde du cinéma français dans le monde, en citant un film qui l'a énormément marquée quand elle avait 15 ans: Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson.

Xavier Dolan ému aux larmes

Toujours du côté des hommages, l'Académie a longuement salué la mémoire à Jean-Paul Belmondo, disparu le 6 septembre 2021. Tandis que la soirée était dédiée à Gaspard Ulliel, mort le 19 janvier dernier à l'âge de 37 ans. Auquel le Québécois Xavier Dolan — qui l'avait fait tourner dans Juste la fin du monde en 2016, qui avait valu un César du meilleur acteur à Ulliel — a rendu un bel hommage, sous forme d'une lette adressée à la mère du jeune comédien. « Même si je ne peux m'empêcher de penser qu'il aurait détesté ce genre de glorification… », a déclaré Dolan, ému aux larmes.

Notons encore que le Français basé à Bruxelles Ismaël Joffroy Chandoutis a décroché la statuette du meilleur court métrage documentaire pour Maalbeek, portrait d'une rescapée amnésique de l'attentat à la station de métro Maalbeek le 22 mars 2016. Quand Marie Amiguet et Vincent Munier obtenaient le César du meilleur documentaire pour La Panthère des neiges. Un film tourné dans l'Himalaya avec l'écrivain voyageur Sylvain Tesson que l'on découvrira prochainement dans les salles belges.

Enfin, le César du meilleur film d'animation a récompensé Patrick Imbert (qui avait déjà obtenu ce prix pour Le Grand Méchant Renard et autres contes… en 2018) pour Le sommet des Dieux, magnifique adaptation du manga de Jiro Taniguchi qui, au même moment, faisaitl'ouverture du 41e festival Animaà Bruxelles.

Le service de streaming Sooner propose une très belle sélection des films en lice aux César cette année, avec pas moins de 14 titres, dont Les Intranquilles, Benedetta, Titane, Onoda ou The Father. ou

Le Palmarès complet des 47es César

François Civil dans BAC Nord

Xavier Dolan dans Illusions perdues

Karim Leklou dans BAC Nord

Sylvain Marcel dans Aline

Meilleur premier film: Les Magnétiques de Vincent Maël Cardonna

Meilleur film documentaire: La Panthère des neiges de Marie Amiguet & Vincent Munier

Même les souris vont au paradis de Denisa Grimmova & Jan Bubenicek

La Traversée de Florence Miailhe

Guillaume Roussel pour BAC Nord

Philippe Rombi pour Boîte noire

Rone pour Les Olympiades

Warren Ellis & Nick Cave pour La Panthère des neiges

Catherine Leterrier pour Aline

Pascaline Chavanne pour Annette

Madeline Fontaine pour Délicieux

Thierry Delettre pour Eiffel

Emmanuelle Duplay pour Aline

Florian Sanson pour Annette

Bertrand Seitz pour Délicieux

Eiffel Stéphane Taillasson pour

Olivier Mauvezin, Arnaud Rolland, Edouard Morin & Daniel Sobrino pour Aline

Nicolas Provost, Nicolas Bouvet-Levrard & Marc Doisne pour Boîte noire

François Musy, Renaud Musy & Didier Lohazic pour Illusions perdues

Mathieu Descamps, Pierre Bariaud & Samuel Aïchou pour Les Magnétiques

Sébastien Rame pour Aline

Olivier Cauwet pour Eiffel

Arnaud Fouquet & Julien Meesters pour Illusions perdues

Martial Vallanchon pour Titane

Meilleur court métrage de fiction: Les Mauvais Garçons d’Élie Girard

L'Âge tendre de Julien Gaspar-Oliveri

Le Départ de Saïd Hamich Benlarbi

Des gens bien de Maxime Roy

Soldat noir de Jimmy Laporal-Trésor

Meilleur court métrage d’animation: Folie douce, folie dure de Marine Laclotte

Empty Places de Geoffroy de Crécy,

Le Monde en soi de Sandrine Stoïanov & Jean-Charles Finck

Précieux de Paul Ma

Meilleur court métrage documentaire: Maalbeek d’Ismaël Joffroy Chandoutis

America de Giacomo Abbruzzese

Les Antilopes de Maxime Martinot

La Fin des rois de Rémi Brachet