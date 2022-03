Cinéma ukrainien: que voir en ligne?

Depuis une dizaine d'années, le cinéma ukrainien a su imposer quelques noms dans le circuits des festivals internationaux. Outre Valentyn Vasyanovych, dont on peut découvrir Atlantis (photo) en VOD sur AppleTV, on a beaucoup entendu parler ces dernières années d'Oleg Sentsov, pas tant pour son cinéma — Gámer, en 2011, reste son seul fait d'armes marquant —, mais parce que le cinéaste a été emprisonné de 2014 à 2019 dans les geôles russes, condamné à 20 ans de réclusion pour "préparation d'actes terroristes". Ce qui lui a valu, en 2018, le prix Sakharov du Parlement européen.

©D.R.

Sergeï Loznitsa, le maître des archives

Mais le réalisateur ukrainien le plus acclamé est sans conteste Sergeï Loznitsa, dont le premier film de fiction, My Joy, a été présenté en Compétition à Cannes en 2010. Sur AppleTV, on peut revoir en vidéo à la demande deux de ses autres fictions: Dans la brume (2012) et son très impressionnant (mais très manichéen) Donbass (photo) farce grotesque qui revenait en 2018, sur la chute morale de la région séparatiste pro-russe. Tandis que Sooner propose Une femme douce (2017), d'après une nouvelle de Dostoïevski et sélectionné en Compétition à Cannes.

©D.R.

Mais Loznitsa s'est d'abord fait un nom comme documentariste, en s'imposant comme le maître du film d'archives. La plateforme cinéphile Mubi propose une belle sélection de ses premiers films: The Train Stop (2000), Portrait (2002), Factory (2004) et Blocus (2006), dans lequel il faisait revivre au spectateur le blocus de Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale. Également au programme le très beau The Event (photo) qui, en 2017, revenait sur l'ambiance régnant à Saint-Pétersbourg du 19 et le 24 août 1991, au moment de la chute de l'URSS, grâce à de magnifiques images d'archives restaurées par la Cinémathèque royale de Belgique. Mubi propose aussi Le Procès (2018), qui documente le procès d'ingénieurs et économistes russes menacés de la peine de morts par le régime stalinien en 1930, et A Night at the Opera (2020), consacré à l'Opéra de Paris.

©D.R.

La révolution de la place Maidan

Toujours côté documentaires, Netflix propose à ses abonnés de revivre les événements de la place Maidan en 2014 grâce à Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom (photo), réalisé en 2015 par Eugene Afineevsky. Sujet également abordé dans Freedom or Death, documentaire à la première personne de Damian Kolodiy, Kiev en feu - Maïdan se soulève d'Aleksey Solodunov, Dmitry Stoykov et Oleksandr Techynskyi et Piano de la Polonaise Vita Maria Drygas Trois films à voir en VOD sur AppleTV.

©Netflix

Sooner programme également l'intrigant et envoûtant Evge / En terre de Crimée, fiction dans laquelle Nariman Aliev racontait, en 2019, le périple d'un père et de son fils tatares ramenant en Crimée le corps du fils aîné, tué dans une guerre russo-ukrainienne qui ne les concerne pas…

Enfin, sur Arte.tv, on ne manquera pas de revoir la sit-com Serviteur du peuple (photo), dans laquelle Volodymyr Zelensky incarnait, en 2019, un citoyen lambda élu un peu par hasard... président de l'Ukraine. Soit la série qui lui a servi de piste de lancement pour conquérir, avec le parti du même nom, le pouvoir et devenir, dans la réalité cette fois, un président ukrainien qui aura réussi à se révéler dans l'adversité…