L’histoire agitée du cinéma ukrainien

Rare sur les écrans belges, si l'on excepte le récent festival Bridges : East of West Film Days de Bozar, le cinéma ukrainien est riche d'une singulière histoire, qui se confond avec celle des relations complexe de la république avec son voisin russe. Les plus célèbres escaliers du cinéma - après ceux du Festival de Cannes - sont d'ailleurs ukrainiens : ceux du port d'Odessa, qui ont servi de décor à la fameuse scène du berceau dans Le Cuirassé Potemkine (1925) de Sergueï Eisenstein (photo ci-dessous).

L’empreinte de Dziga Vertov

Le premier studio de cinéma d'Ukraine a été créé à Odessa, précisément, en 1907, à l'époque de l'empire russe. Il existe toujours. Odessa, berceau du cinéma russe puis ukrainien, a accueilli les tournages de classiques universels comme Le Cuirassé Potemkine (1925) ou L'Homme à la caméra (1929) de Dziga Vertov. Ce dernier, bien que Russe, a légué son prénom aux trophées du cinéma ukrainien, décernés depuis 2017.

Mort à Moscou la Soviétique, Dziga Vertov est né à Bialystok en 1896, aujourd'hui polonaise. Mais l'essentiel du tournage de L'homme à la caméra, ainsi qu'un autre documentaire avant-gardiste, Enthousiasme (ou la symphonie du Donbass) - un des premiers longs métrages soviétiques à utiliser le son en 1930 -, s'est déroulé en Ukraine. Ce qui vaut au cinéaste d'être cité par certains exégètes dans des histoires du cinéma ukrainien.

Dziga présente, en outre, l'avantage que son chef-d'œuvre est moins associé à l'URSS honnie que Le Cuirassé Potemkine. Le réalisateur eut même l'avantage - à son corps défendant - d'être taxé de formalisme par le régime stalinien et, à ce titre, mis au placard. De quoi en faire un artiste d'adoption les cinéphiles ukrainiens.

©D.R.

Premier partenaire de la Russie

Reste que jusqu’en 1991, les cinéastes nés dans l’actuelle Ukraine étaient soviétiques. À la suite du démantèlement de l’URSS, les liens entre les professionnels russes et ukrainiens subsistent. Même si, avec le système communiste, ce sont la distribution, l’exploitation et la production qui se sont effondrées dans toute l’ancienne sphère soviétique.

Jusqu'en 2014, l'Ukraine est restée le premier partenaire de coproduction de la Russie dans le domaine audiovisuel. "Beaucoup de séries télévisées populaires étaient tournées à Kiev", capitale de l'Ukraine, nous expliquait en 2017 Dennis Ivanov, distributeur ukrainien de films et fondateur du Festival d'Odessa.

Le basculement se fait au moment de la révolution ukrainienne de février 2014 et de la guerre du Donbass. "Pendant des décennies, on a tourné avec des comédiens russes et ukrainiens côte à côte. Aujourd'hui, des séries à succès ou des films cultes sont interdits de diffusion en Ukraine. Plus de 200 films russes ou russophones sont censurés, et la liste s'allonge", nous confiait alors Julia Synkeviecz, directrice du Festival d'Odessa.

©D.R.

2010, année charnière

Le festival d'Odessa est né en 2010, année qui a marqué le renouveau du cinéma ukrainien, notamment avec la présentation en Compétition à Cannes de My Joy de Sergeï Loznitsa. "Ce fut une année charnière, se souvenait Dennis Ivanov. Tout a éclos en même temps, comme si tout était en gestation. Beaucoup de personnes dans l'industrie ont commencé à comprendre comment adapter les structures de production. Le gouvernement a mis en place le fonds d'État d'aide au cinéma (qui octroie des aides à la production, comme le Centre National du Cinéma en France ou le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, NldR). Une nouvelle industrie audiovisuelle a émergé."

Dans les années qui ont suivi, de nombreux films ukrainiens ont été sélectionnés dans les grands festivals internationaux, notamment à Berlin ou à Cannes, y remportant plusieurs prix. En 2017, on estimait qu’un film ukrainien sortait tous les quinze jours dans les salles du pays.

L’impact de la guerre

Les tensions avec la Russie, la guerre au Donbass ont inévitablement influé sur le contenu des films ukrainiens, au risque, parfois, de les faire tomber dans le travers du manichéisme ou des stéréotypes, en mettant en scène de gentils ukrainiens face à des sanguinaires et patibulaires russes. Travers classiques de toutes les cinématographies en contexte de guerre.

"Le cinéma ukrainien est viscéral, avec un fond poétique", voulait nuancer Dennis Ivanov en 2017. "Je ne crois pas que les réalisateurs ukrainiens traitent de thèmes très différents de ceux de la majorité de leurs confrères européens", estimait de son côté Valentin Vasyanovych, réalisateur de Black Level en 2017 (photo ci-dessous) et du récentReflection, présenté en Compétition à la dernière Mostra de Venise."Ailleurs, vous parlez de la crise des réfugiés ou de la maltraitance des enfants. Ici, on la crise sociale, de la guerre. Quand nous terminions le tournage de The Tribe (de Myroslav Slaboshpytskiy, dont Vasyanovych a signé l'image NdlR), nous voyions les images les manifestations de la place Maïdan à la télévision. La violence était encore pire que ce que nous avions filmé."

Nul doute que les événements présents influeront à leur tour sur le cinéma ukrainien et européen.

©D.R.

À savoir

Au niveau des sanctions contre la Russie, la Festival de Cannes a annoncé, mardi, qu'il n'accueillerait aucune délégation russe officielle en mai prochain, ni d'invités proches du régime de Vladimir Poutine. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas de films russes en sélection officielle, le festival entendant bien soutenir la dissidence russe. On se souvient en effet que Cannes avait accueilli l'année dernière en Compétition La Fièvre de Petrov (qui sort en salles le 30 mars) de l'opposant Kirill Serebrennikov.