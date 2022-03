Valentyn Vasyanovych, cinéaste ukrainien: "L’ambition de Vladimir Poutine est de recréer l’empire"

En septembre 2021, l'Ukrainien Valentyn Vasyanovych retrouvait la Mostra de Venise — deux ans après avoir décroché le prix du meilleur film aux Orrizonti pour Atlantis — pour présenter son nouveau long métrage Reflection. Aujourd'hui, alors que la Russie a envahi l'Ukraine, son vendeur international, New Europe Film Sales, met le film à disposition, sans commission, des distributeurs et des exploitants pour tenter de donner un maximum de visibilité à une oeuvre formellement très impressionnante, construite comme une succession de longs plans séquences ultra-léchés. Mais une oeuvre très dérangeante par son utilisation complaisante de l'ultra-violence pour décrire le conflit russo-ukrainien dans l'est du pays en 2014 et aborder le difficile retour à la vie normale, auprès de sa fille, d'un médecin de Kiev ayant choisi de se porter volontaire sur le front Est.

Plusieurs mois avant l'invasion russe, sous le soleil du Lido de Venise, Valentyn Vasyanovych ne se faisait aucune illusion quant à "l'ambition de Poutine de recréer l'empire, avec une géopolitique très agressive de la Fédération de Russie". "Poutine continuera à attaquer d'autres pays également. Maintenant, c'est l'Ukraine, puis ce sera peut-être la Pologne ou les pays baltes, car son ambition est sans limite. Poutine fait chanter le monde occidental avec le gaz et le pétrole. C'est une histoire à long terme…", estimait alors le cinéaste. Lequel ajoutait avoir des sources sûres affirmant que la Pologne a considérablement densifié son arsenal militaire en prévision d'une possible invasion russe de son territoire.

"C'est très important de montrer ce film aux Ukrainiens et au monde entier. C'est essentiel de dire que des choses terribles se sont passées. Aujourd'hui, au XXIe siècle, pas très loin d'ici en Europe, se déroule une forme de torture médiévale et cruelle", dénonçait le cinéaste qui, dans Reflection, assume le manichéisme pour décrire le combat des héros ukrainiens contre l'ogre russe. En n'hésitant pas, par exemple, à mettre en scène l'utilisation par les Russes de crématoriums mobiles. Ce qui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, reste une rumeur.

©D.R.

Une guerre d’image

L'histoire de Reflection se déroule en 2014, alors que, déjà, la guerre faisait rage dans le Donbass entre troupes officielles et séparatistes ukrainiens. Mais pas question pour Vasyanovych de parler de "guerre du Donbass" ou de "guerre civile", selon la terminologie plutôt employée chez nous à l'époque, mais bien de "guerre russo-ukrainienne". "Si vous retirez les troupes russes du Donbass, région occupée, la guerre se terminée en une semaine, sans aucun combat… C'est aussi une guerre sémantique. La Russie nie être impliquée dans la guerre, dit que c'est un conflit interne, mais c'est faux!", dénonçait alors le cinéaste.

En septembre dernier, Vasyanovych appelait en tout cas déjà les pays occidentaux à afficher leur soutien à son pays, sans être dupe des enjeux géopolitiques et économiques que cache le conflit: "Grâce au pétrole et au gaz, la Fédération de Russie a des liens économiques très forts avec certains pays. Beaucoup de pays ne sont pas prêts à rompre ces liens avec la Russie pour le bien de l'Ukraine. Je suis conscient de cela. Malgré tout, le soutien de l'Europe et des pays occidental est essentiel."

Injoignables par leur attachée de presse belge Barbara Van Lombeek, Valentyn Vasyanovych et son producteur Vladimir Yatsenko ont choisi de rester à Kiev, "parmi les gens qui sont restés pour protéger la ville contre l'agression russe", a rapporté, le 25 février dernier, le magazine professionnel Screen Daily.