"Dog": attention, chien larmoyant...

Attention : chien larmoyant. On connaissait le buddy movie. Deux individus que tout oppose sont contraints de cohabiter le temps d'un voyage. À la fin, ils sont devenus les meilleurs amis du monde.

On connaissait le road movie. Le même sur la route, histoire de montrer en prime quelques belles images de l'Americana.

On s’est farci, aussi, quelques films de vétérans traumatisés des guerres américaines, violents et honnis après le Vietnam, égarés et héroïsés depuis 2001 et les guerres contre le terrorisme.

Channing Tatum a déjà payé son écot à ce dernier genre dans Stop-Loss (2008). Il reprend du post-service ici pour incarner un brave Ranger patriote, dans ce film écrit et coréalisé avec Reid Carolin (qui lui avait servi le scénario de Magic Mike).

Peut-être frustré que personne ne lui offre de rôle de super-héros alors que sa dulcinée Zoë Kravitz joue la féline de Batman, Channing a décidé de passer derrière la caméra en mode dévirilisé (son personnage tente en vain de séduire tout ce qui passe) pour mettre en scène l’amitié entre un vétéran et le plus fidèle ami de l’homme. Soit deux traumatisés au combat qui doivent s’apprivoiser afin de rendre hommage à leur compagnon d’armes, mort en service commandé.

C’est ronflant comme un discours du 4 juillet. Ne manque que la dédicace aux chiens tombés au service de la patrie.

Dog Dog Movie De Channing Tatum et Reid Carolin Scénario Reid Carolin Avec Channing Tatum, Bill Burr, Kevin Nash, Durée 1h41.





