"En route pour le milliard": l’incroyable odyssée des rescapés congolais

De Dieudo Hamadi, on connaissait déjà Examen d'État (2014), le formidable Maman Colonelle (2017), ainsi que Kinshasa Makambo (2018), autant de films qui saisissent la société congolaise dans ses difficultés quotidiennes. Et qui questionnent ses problématiques viscérales : du sous-financement dramatique de l'éducation en passant par la lutte contre les violences sexuelles, ou la croisade des jeunes activistes congolais en faveur d'élections libres et démocratiques.

S’y ajoute aujourd’hui la lancinante question de l’absence de soutien aux victimes des guerres qui déchirent la RDC depuis 1996, causant la mort de six millions de Congolais. Autant d’instantanés qui sondent l’histoire du pays et l’état de ses institutions à travers le regard de ses compatriotes. Des témoignages livrés à hauteur d’humains.

Dans ce nouveau documentaire, on suit le parcours de Modogo, Mama Kawele, Vieux Jean, Bozi, Sola,… tous rescapés de la Guerre des Six jours. Un conflit qui, en juin 2000, a vu le Rwanda et l’Ouganda s’affronter dans les rues de Kisangani, ville située au Nord-Est du Congo, occasionnant 1000 décès et 3000 blessures graves et mutilations. Vingt ans après, les victimes réclament toujours réparation.

La grande force du cinéma de Dieudo Hamadi est de parier sur la force de représentation d'hommes et de femmes déterminés qui se battent tout simplement pour être écoutés. Car la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer 10 milliards de dollars à la ville de Kisangani, dont un milliard en guise de dédommagements pour les victimes du conflit, mais 19 ans après, celles-ci n'ont rien vu venir.









La voix étouffée des victimes de la RDC

Le petit groupe de représentants des victimes de Kisangani a décidé de se rendre à la capitale pour solliciter les autorités. D’ordinaire, le voyage vers Kinshasa est compliqué et épuisant mais lorsqu’on est invalide, tout prend des proportions épiques sur la gigantesque barge bravant le fleuve Congo.

Dieudo Hamadi les suit dans leur périple. En restant au plus près de chacun d’eux, il leur rend force et dignité et, surtout, leur permet d’exprimer leurs revendications et leurs espoirs. Sans voix off ni commentaires superflus.

Face à ces corps meurtris et à ces vies estropiées, le cinéaste ne s'appesantit pas et capte au contraire leur détermination et leur émotion lorsqu'ils se produisent sur scène, dans un spectacle rendant hommage aux milliers de victimes de cette sinistre guerre. Sa caméra magnifie la lutte de ces citoyens démunis mais dignes face à un appareil étatique sourd, aveugle et tentaculaire.



En route pour le milliard Épopée fluviale De Dieudo Hamadi Durée 1h30.





