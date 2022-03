"Kung-Fu Zohra": Mabrouk el Mechri se prend les pieds dans le tatami

Sabrina Ouazani et Ramzy Bedia s’égarent dans une dramedy hybride et maladroite.

Kung-Fu Zohra s'ouvre sur un aphorisme de Mohamed Ali : "Qui n'a pas d'imagination, n'a pas d'ailes". Côté citation, Ali est un peu le JCVD de son temps. Le réalisateur Mabrouk el Mechri lui a consacré son film JCVD en 2008. De l'imagination, il en a. Pour ce qui est des ailes, il se les brûle.

Omar rencontre Zohra au bled lors de ses vacances. Coup de foudre sur fond de passion commune pour les films d’arts martiaux. Trois mois plus tard, Zohra est en France, mariée à Omar. Il est drôle, Omar. Et Zohra devient populaire derrière sa caisse du centre commercial.

L’idylle en banlieue pourrait virer à la comédie sympa. Après tout, Ramzy Bedia et Sabrina Ouazani tiennent les rôles principaux. Et la bonne copine Binta (Eye Haïdara), qui raconte l’histoire, a du bagou.

Mais il y a un twist. Omar fait moins rire Zohra les soirs de picole. Et quand Omar perd son job, son statut en prend un coup. Et c’est Zohra qui les encaisse. Manque de bol, c’est au moment où elle décide de prendre le large qu’elle tombe enceinte. Six ans plus tard, par peur de perdre sa fille, Zohra est toujours sous la coupe de Omar.

Plaisir coupable

Jusque-là, Mabrouk el Mechri tient un film, plutôt bien serré et conté, porté par un trio d’acteurs investis : Ramzy Bedia est convaincant en contre-emploi de brute domestique et suave, Sabrina Ouazani reste solaire même abîmée et Eye Haïdara surpasse la notion de second rôle.

Et le kung-fu dans tout ça ? C’est là qu’il déboule, sous la forme d’un vieux gardien de nuit chinois, qui décide de jouer les maîtres shaolin pour Zohra.

L’entraînement s’étire tout le restant du film entre deux torgnoles jusqu’à l’affrontement final libérateur. Le réalisateur se fait plaisir en transformant Sabrina Ouazani en Michelle Yeoh des cités.

Plaisir coupable au regard de la gravité du sujet : en 2021, cent treize femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou de leur ex, rien qu’en France. Il y a en moyenne sept féminicides par jour dans l’Union européenne.

Loin d'en être à la hauteur, Mabrouk el Mechri achève de se prendre les pieds dans le tatami avec une scène post-générique gratuite. Il aurait mieux fait d'assumer son désir d'hommage aux films d'arts martiaux.



Kung-Fu Zohra Karaté Mom De Mabrouk el Mechri Scénario Mabrouk el Mechri Avec Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia, Eye Haïdara,… Durée 1h40.





©D.R.