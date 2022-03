"La Mif": tournant souvent autour de la sexualité, les situations et les conversations se révèlent éclatantes de vérité

Elles s’appellent Audrey (Anaïs Uldry), Novinha (Kassia Da Costa), Précieuse (Joyce Esther Ndayisenga) ou Alison (Amélie Tonsi). Elles ont entre 13 et 18 ans et forment une bande d’amies soudées par le destin. Ces jeunes filles ont en effet toutes été placées dans un centre d’accueil pour mineurs de Genève, sous la direction de Lora (Claudia Grob). Une nuit, une éducatrice stagiaire surprend Audrey, 17 ans, en train de faire l’amour avec un jeune garçon de 14 ans. Elle est obligée de prévenir la police. Dès ce moment, l’existence du foyer se voit perturbée. La réputation de l’institution et de la Fondation qui la chapeaute est remise en cause, notamment dans la presse. La directrice, qui revient d’un long congé maladie, se retrouve sur la sellette…

À mi-chemin entre docu et fiction

Documentariste et cinéaste suisse jusqu'ici inconnu, Frédéric Baillif a impressionné la Berlinale virtuelle 2021 avec son troisième long métrage La Mif, qui y décrochait le prix du meilleur film de la section Generation 14plus (consacrée aux films abordant les questions de l'adolescence). Avant de remporter, en septembre dernier au Fiff à Namur, le Bayard d'or du meilleur film. Deux prix mérités pour ce film très fort, qui brouille la frontière entre réalité et fiction pour raconter quelques tranches de vie d'adolescentes bousculées par la vie, mais aussi de leurs éducateurs.

Ce film, Baillif l’a préparé pendant deux ans avec ses jeunes actrices, toutes non professionnelles et toutes passées par la case foyer d’accueil, tous comme celles et ceux qui jouent les éducateurs, qui ont tous travaillé auprès de jeunes en difficulté. C’est évidemment ce qui fait la grande force d’un film qui aborde de façon très directe, très crue, l’accueil d’enfants retirés à la garde de leurs parents pour diverses raisons.

Un film improvisé

Si aucune des filles n’incarne son propre rôle, ne raconte sa propre histoire, tout sonne vrai, tout sent le vécu dans ce film coup de poing, où tous les dialogues ont été improvisés. Tournant souvent autour de la sexualité (consentie ou non), les situations et les conversations se révèlent éclatantes de vérité et ces jeunes comédiennes débutantes époustouflantes de naturel.

Ce sujet, Frédéric Baillif le connaît bien, pour avoir été lui-même assistant social. Sa critique du fonctionnement des foyers d'accueil est donc très argumentée. Ce qu'il dénonce, c'est l'impossibilité pour les assistants sociaux de faire tomber, parfois, la barrière qui existe entre eux et ces enfants, qui ne demandent qu'à trouver une épaule sur laquelle s'appuyer… L'interdiction qui leur est faite, par la loi, de pouvoir, parfois, comprendre certains comportements, voire les excuser. Comme le feraient des parents, dont ces enfants sont privés et qui trouvent en ce lieu d'accueil, plus qu'un foyer, une vraie "Mif", la "famille" dans le verlan du rap français que ces gamines écoutent en boucle…



La Mif Drame documenté De Frédéric Baillif Scénario Frédéric Baillif et Stéphane Mitchell Avec Claudia Grob, Anaïs Uldry, Kassia Da Costa, Amélie Tonsi, Amandine Golay… Durée 1h52.





