"Murder Party": pour le même prix, offrez-vous un Escape Game en famille

Jeanne (Alice Pol), architecte en mal d’amour et de contrat, se rend au manoir de la famille Daguerre afin de montrer au patriarche César (Eddy Mitchell) le projet de réhabilitation des lieux.

Elle débarque au beau milieu d’une famille d’excentriques névrosés, majordome (Gustave Kervern) inclus : la belle-mère (Pascale Arbillot) course la fille (Sarah Stern) dans les escaliers en la traitant de tous les noms, le fils (Pablo Pauly) est un Casanova relou, la sœur (Miou-Miou) une vieille fille acerbe.

L’entretien tourne court et Jeanne s’apprête à partir quand César est retrouvé assassiné dans son bureau. Une voix mystérieuse impose les règles d’un jeu mortel : réussir une série d’épreuves au risque d’être bel et bien éliminé.

Prise au piège avec les Daguerre, qui se soupçonnent tous (chacun a une bonne raison de vouloir se débarrasser de César et des autres), Jeanne tente de résoudre le mystère en mode Cluedo.

Le scénario semble recyclé d'une authentique murder party, ces jeux de rôle à énigme grandeur nature. On s'y amuserait comme participant, a fortiori dans des décors loufoques et de jolis costumes rétro…

Le hic, c'est que regarder n'est pas jouer. On est seulement spectateur. La mise en scène de Nicolas Pleskof se contente d'en mettre plein la vue avec un énorme trompe-l'œil dont on sent un peu venir le retournement.



Murder Party Comédie policière De Nicolas Pleskof Scénario Nicolas Pleskof et Elsa Marpeau Avec Alice Pol, Eddy Mitchell, Miou-Miou, Pascale Arbillot, Gustave Kervern, Pablo Pauly, Sarah Stern… Durée 1h43.





