"Nr.10": une comédie joyeusement loufoque qui tente, par l’absurde, d’aborder de grandes questions philosophiques

Connu pour De jurk (La robe, et l'effet qu'elle produit sur les femmes qui la portent et les hommes qui la regardent) en 1996 et Borgman, présenté en Compétition à Cannes en 2013, Alex van Warmerdam est un cinéaste inclassable. Adepte de l'absurde et du surréalisme, le Hollandais est de retour, à 69 ans, avec un film difficile à appréhender, dont il a écrit le scénario, mais aussi la musique…

Comédien dans une petite troupe de théâtre hollandaise, Günter (Tom Dewispelaere) entretient une liaison avec sa partenaire Isabel (Anniek Pheifer), la compagne de leur metteur en scène Karl (Hans Kesting)… Liaison qu’il essaye de cacher à sa fille Lizzy (Frieda Barnhard). Laquelle lui annonce, un beau soir, qu’elle n’a… qu’un poumon. Et comme si ça ne suffisait pas, Günter est espionné par une étrange organisation allemande menée par Mgr Wassinski (Dirk Böhling), qui s’intéresse de près à cet homme a priori ordinaire…

Difficile de résumer Nr.10. D'emblée, Alex van Warmerdam nous plonge dans un univers ludique, où la vie et le théâtre ne semblent faire qu'un. Même si le film bascule progressivement d'un thriller décalé vers une forme de science-fiction de plus en plus étrange, le cinéaste continue de filer la métaphore. Pour construire une comédie joyeusement loufoque qui tente, par l'absurde, voire le grotesque par moments, d'aborder de grandes questions philosophiques, comme la possibilité de la transcendance.

Si Nr.10 se révèle séduisant par sa bizarrerie revendiquée - notamment dans toute sa première partie, où Alex van Warmerdam réussit à entretenir un vrai climat de mystère -, l'exercice a ses limites. À mesure qu'avance et se densifie l'intrigue, Nr.10 se révèle en effet de plus en plus mécanique, au détriment du récit et des personnages, réduits à des pions manipulés en coulisses par un obscur metteur en scène. Bref, une œuvre intéressante et très drôle - si l'on est amateur d'un humour à froid bien barré -, à défaut d'être totalement convaincante.

Nr.10 Comédie absurde Scénario, réalisation, production et musique Alex van Warmerdam Montage Job ter Burg Avec Tom Dewispelaere, Frieda Barnhard, Pierre Bokma, Gene Bervoets… Durée 1h40.





©D.R.