"I love America": Sophie Marceau, à la recherche de l’amour enfui

Le tandem Lisa Azuelos – Sophie Marceau est désormais une affaire qui roule. Si quelques années se sont écoulées depuis leur première collaboration pour Lol (2009), les thématiques et la tonalité de leur univers demeurent reconnaissables. Même lorsque leur terrain de jeu sort de l'ordinaire : Amazon Prime Video a en effet produit cette nouvelle comédie française pour sa plateforme.

Après avoir été confrontée à une ado de treize ans, dans une comédie qui semblait lui tendre le miroir déformé de sa propre prestation dans La Boum, Sophie Marceau aborde le cap des 50 ans et la question de la quête d'une nouvelle jeunesse dans I love America. Celle qui reste l'une des comédiennes préférées des Français y affiche sa plastique impeccable, entretenue à grands renforts de nourriture saine et d'exercices intensifs de yoga. Du moins à en croire le quotidien de son personnage de Lisa.

En quittant Paris pour reconstruire sa vie à Los Angeles, Lisa tente de prendre une revanche sur une histoire qui avait plutôt mal commencé dans cette pension où sa mère l’a déposée un jour, sans se retourner, laissant la fillette avec une énorme soif d’amour à combler. Ces retours réguliers sur son passé donnent de la profondeur au film en définissant avec délicatesse le mal d’amour, le mal de mère dont souffre l’enfant. Rien d’étonnant à cela puisque la réalisatrice y fait écho à sa propre histoire d’amour distante avec sa mère absente, la chanteuse Marie Laforêt... (La comédienne Sophie Verbeeck qui campe la star à l’écran lui ressemble d’ailleurs de façon troublante.)

Cet album d’enfance, que Lisa feuillette inconsciemment, crée un vrai décalage avec le reste de l’intrigue - légère comme le champagne, sans attaches ni conséquence - pas forcément au diapason. Si ce n’est dans la volonté de Lisa de ne pas renoncer à l’amour même lorsque celui-ci semble absent.

Dans Une Rencontre (2014) aussi, Lisa Azuelos capitalisait sur l'énorme potentiel de séduction de son actrice face à un François Cluzet visiblement troublé. Le film abordait déjà la question de l'âge et de la différence parfois difficile à assumer dans une relation intime. Pariant sur la possibilité de faire de belles rencontres à tout âge, le nouveau long métrage charrie sa part de rêve (américain).

On regrette toutefois qu'il ne creuse pas vraiment la question des applis de rencontre, même pour faire rire ou sourire, et qu'il n'offre pas une meilleure place au personnage de Luka (Djanis Bouzyani vu dans Tu mérites un amour), l'ami et confident gay qui aurait mérité d'être davantage creusé. En résulte une comédie romantique solaire et inoffensive, qui charmera les inconditionnels de la comédienne sans révolutionner le genre. Même si sa source, ses racines, restent singulières.

RomCom De Lisa Azuelos Scénario Lisa Azuelos Avec Sophie Marceau, Djanis Bouzyani, Colin Woodell Durée 1h42. Disponible sur Prime Video dès le 11/03