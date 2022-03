William Hurt, l’acteur qui ne jouait pas pour la gloire

Il devait sans doute sa diction et sa distinction élégante à des parents issus d'une élite de la côte Est (une mère employée du Time Magazine, un père fonctionnaire du département d'État). William Hurt avait étudié la théologie à Londres et à Boston avant de suivre des cours d'art dramatique à la prestigieuse Juilliard School de New York.

Il en avait tiré de sa discipline une philosophie à la fois humble et exigeante : "Un bon acteur est un outil puissant, disait-il au Monde en 2005, c'est comme un accélérateur de particules. Un acteur met une hypothèse en marche, il la fait vibrer jusqu'à l'exploser, jusqu'à lui faire dépasser la matière, atteindre l'infini. Quand ça se produit, c'est extraordinaire, mais si fragile : on n'en garde jamais que le reflet sur un écran."



Après des débuts au théâtre, fin des années 1970, il débute au cinéma dans Au-delà du réel de Ken Russell (1980) avant de se faire remarquer aux côtés de Kathleen Turner dans le thriller torride La Fièvre au corps (Body Heat, 1981) de Lawrence Kasdan. Sa réputation se consolide avec sa prestation sensible dans Les Enfants du silence (Children of a Lesser God, 1986) et l'Oscar du meilleur acteur pour le rôle d'un prisonnier gay dans Le Baiser de la femme araignée (Kiss of the Spider Woman, 1985). De ce rôle, il résumait à travers ce rôle sa quête de comédien : "C'est l'être humain qui m'intéresse et que je veux exprimer".



Non sans lucidité, mais avec une rare franchise, il constatait en 2004, pour le Télégraph, l'effet pervers de la récompense : "L'Oscar m'a isolé C'était l'opposé de ce que je voulais. Je ne voulais pas d'une pancarte sur moi disant 'Il a gagné l'Oscar, c'est pour lui'. Je voulais être acteur, donc ça m'a beaucoup perturbé. Et parfois, je le suis encore."

N'ayant jamais couru derrière le statut de star ou la gloire à tout prix ("D'une manière générale, je ne travaille pas pour le développement de ma gloire"), William Hurt a préféré la qualité à la quantité et les auteurs aux faiseurs. Au fil de trois décennies, son activité ne s'est jamais ralentie et il a tourné avec un best-of impressionnant et diversifié de réalisateurs : Woody Allen, (Alice, 1990), Paul Auster et Wayne Wang, (Smoke, 1995), Chantal Ackerman (Un divan à New York, 1996), Steven Spielberg (I.A., 2001), M. Night Shyamalan (Le Village, 2004), David Cronenberg (A History of Violence, 2005), Ridley Scott (Robin des Bois, 2010)… Il était même devenu un personnage récurrent de l'Univers cinématographique Marvel (d'Hulk, 2003, au récent Black Widow, sorti l'été dernier).