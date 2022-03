La figure de l’enfant maléfique au cinéma

Avec The Innocents, le Norvégien Eskil Vogt s'inscrit dans un registre fécond du cinéma de genre. Depuis longtemps en effet, la figure de l'enfant maléfique fascine les cinéastes. Tabou ultime, renversant la vision classique de l'enfance comme âge de l'innocence, cette approche a donné naissance à de nombreux films, souvent dérangeants.

Signé Wolf Rilla en 1960, Le Village des damnés, avec George Sanders et Barbara Shelly, reste aujourd'hui encore un film prototypique. Adapté du livre de John Wyndham, ce court film d'horreur britannique décrit les phénomènes mystérieux qui touchent le petit village anglais de Midwich, où des enfants doués de capacités surnaturelles ont pris le pouvoir… En 1995, John Carpenter en signera un remake américain avec Christopher Reeve et Mark Hamill.

Dans un registre plus fantastique, on retrouve également la variante de l'enfant diabolique. On pense évidemment à La Malédiction de Richard Donner, avec Gregory Peck en 1976 (et à son remake avec Liev Schreiber et Mia Farrow en 2006), et à son inquiétant petit Damien en Antéchrist. On retrouve également cette figure satanique dans des films comme L'Exorciste de William Friedkin en 1973 (et toutes ses suites) ou Rosemary's Baby de Roman Polanski, avec Mia Farrow en 1968.

D'autres cinéastes ont choisi de mettre en scène l'enfance maléfique sans recourir au fantastique ou à la science-fiction, pour questionner la nature profonde du mal et l'absurdité de la condition humaine. S'inspirant du Village des damnés, l'Espagnol Narciso Ibáñez Serrador signait ainsi, en 1976, le très impressionnant Les Révoltés de l'an 2000. Un film culte, ultra-violent, qui inspirera à son tour le Belge Fabrice Du Welz pour son Vinyan en 2008.

Des adolescents sans pitié, ni morale peuplent ainsi Ils de David Moreau et Xavier Palud en 2006, Eden Lake de James Watkins en 2008, mais aussi Funny Games de Michael Haneke en 1997. Lequel décrochera, en 2009, sa première Palme d'or à Cannes pour son glaçant Le Ruban blanc, qui évoque la montée du nazisme et la transmission du mal, en décrivant la vie d'enfants dans un village allemand au lendemain de la Première Guerre mondiale…