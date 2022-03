En juillet dernier, le Norvégien Eskil Vogt était doublement présent à Cannes. Tout d'abord en Compétition, en tant que coscénariste du magnifique Julie (en 12 chapitres) de son compatriote Joachim Trier - tous deux sont d'ailleurs nommés à l'Oscar du meilleur scénario original -, mais aussi en tant que réalisateur. Son second long métrage, The Innocents, était en effet présenté à Un certain regard. Entre les deux films, aucun lien. Tout comme il était difficile de rapprocher son premier film, le prétentieux Blind en 2014, d'Oslo, 31 août, qu'il avait coécrit à la même époque pour Joachim Trier… Dans son cinéma, Vogt explore en effet d'autres thématiques, toujours à la lisière du fantastique et du fantasme.

Après nous avoir plongés, avec Blind, dans la peau d'une jeune aveugle campée par Ellen Dorrit Petersen (que l'on retrouve ici), Eskil Vogt s'intéresse dans The Innocents à un quatuor d'enfants unis par leur différence. Ida et Anna, sa sœur autiste, viennent d'emménager avec leurs parents dans une cité HLM où, en ce bel été ensoleillé, elles se lient d'amitié avec Ben et Aisha, un garçon et une petite fille issus de l'immigration. Loin du regard des adultes, à travers leurs jeux, les enfants se découvrent des dons de télékinésie et de télépathie. Mais aussi une forme de cruauté insouponnée…

Au cœur de la peur

Empruntant à quelques classiques du cinéma fantastique (ou non) mettant en scène des enfants maléfiques, le cinéaste norvégien met en scène dans The Innocents quatre bambins au visage a priori innocent, mais qui cachent, au plus profond de leur être, une noirceur, une forme de mal déconnecté de toute morale.

Assez classique sur le fond , The Innocents parvient, malgré un scénario inutilement confus, à imposer son atmosphère lourde et étrange, grâce à une mise en scène méticuleuse. Jouant habilement sur une bande-son très travaillée de Gisle Tveito et Gustaf Berger (très justement récompensée d'un European Film Award en décembre 2021) et sur la musique dépouillée de Pessi Levanto, Eskil Vogt réussit à instiller un climat profondément angoissant. Alors qu'il ne s'attache a priori qu'à décrire le quotidien d'une bande d'enfants, il réussit à susciter la peur, en nous plongeant dans leur univers fantasmagorique, loin du regard des adultes. Toutes les touches surnaturelles du film passent en effet par les gestes simples, naturels, réalistes des gamins, par leurs jeux a priori anodins, mais dont les conséquences se révèlent dramatiques.

Si, plastiquement, le film est impressionnant, sur le fond, Vogt patine un peu. Que cherche réellement le cinéaste norvégien à dire sur l'enfance, sur le vernis de la société nordique, voire sur l'accueil des migrants (une question qui affleure ici, sans être réellement traitée) ? On ne le saura jamais réellement…



The Innocents / De uskyldige Film fantastique Scénario et réalisation Eskil Vogt Photographie Sturla Brandth Musique Pessi Levanto Montage Jens Christian Fodstad Avec Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf, Mina Yasmin Bremseth Asheim, Ellen Dorrit Petersen… Durée 1h57.