"Trois fois rien": pour sortir de la rue, il faut plus que de la volonté

À force de vivre dans la rue, Brindille (Antoine Bertrand) et Casquette (Philippe Rebbot) connaissent les bons plans pour tenter de gagner un peu d'argent, prendre une douche ou laver leur linge. Pourtant ils restent persuadés que pour transformer leur quotidien, il suffirait qu'ils gagnent au Lotto. Un jour, le duo de sans-abri rencontre Francisco Courtebez, alias La Flèche (Côme Levin) et son chien Connard. Le jeune homme, un peu perché, dérange leur routine mais Casquette tient à tout prix à lui filer un coup de main "entre gens de la rue". Les voilà qui jouent tous les trois leurs numéros fétiches et, miracle, ils gagnent ! Ce qui devrait être le plus beau jour de leur vie vire pourtant au cauchemar à mesure qu'ils comprennent les multiples démarches à entreprendre pour pouvoir profiter de cette manne tombée du ciel…

Brindille n’est pourtant pas prêt à se résigner, il veut remonter la pente et renouer avec ses deux filles, Zélie et Lucie. Mais sans papiers d’identité, sans domicile fixe et sans compte à banque, même les gains de la Loterie nationale semblent prêts à leur filer sous le nez.

Entre conte moderne et comédie fauchée

Partie d'une situation observée dans le Bois de Vincennes, Nadège Loiseau imagine le coup de pouce que le destin pourrait proposer à ce trio de SDF solidaires aux profils proches de Charlot. Rapidement, elle constate que la manne "providentielle" ne permet pas de tout régler pour ceux qui, après une séparation, une dépression, une perte d'emploi ou les trois causes à la fois, ne parviennent pas à remonter la pente. "Sans amis et sans famille, la dégringolade peut être très rapide", rappelle la cinéaste qui érige la solidarité et l'entraide en dernier rempart pour ceux contre lesquels le sort semble s'acharner.

Pour donner vie à son histoire au parfum de conte, Nadège Loiseau (Le Petit locataire) a fait appel à trois comédiens qu'elle connaissait bien et sur lesquels elle comptait pour emmener le public à la rencontre de ces profils contrastés, du rire aux larmes. Débonnaire et sympathique, Antoine Bertrand sort du lot par sa sensibilité et sa justesse. Il campe Nicolas Grenier alias Brindille qui s'accommode depuis 7 ans de la compagnie de Casquette, personnage dilettante et sans complexe, décidé à prendre les aléas de la vie avec recul et philosophie.

Malgré quelques jolies pirouettes, la comédie n'est pas toujours fine mais elle a le mérite de pointer le caractère kafkaïen de l'administration et ses absurdités, prouvant que pour sortir de la rue, il faut plus que de la volonté : un vrai réseau de mains tendues. Un constat terrible qui met en lumière l'aberration de certaines situations. Il émane de ce film, flottant entre deux eaux, une tendresse humaine qui fait du bien à une époque où les "accidents de la vie", trop souvent, se multiplient.

Trois fois rien Sans toit mais pas sans loi De Nadège Loiseau Scénario Nadège Loiseau et Niels Rahou Avec Antoine Bertrand, Philippe Rebbot, Émilie Caen Durée 1h35.





