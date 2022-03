Du 24 au 26 mars, l’aventure sera au cœur de la Sucrerie à Wavre à l’occasion de la première édition du Festival Into The Wild.

Que faut-il attendre de la première édition du festival du film d’aventure Into The Wild?

Into the Wild, un film inoubliable et trois mots évocateurs qui ouvrent les espaces, les horizons, dévoilent les fleuves sauvages de la Patagonie, de l'Amazonie ou annoncent le dernier effort à réaliser pour atteindre le sommet d'une montagne…Comme on le verra lors la première édition du festival du film d'aventure qui ce tiendra du jeudi 24 mars au samedi 26 mars prochains à la Sucrerie, à Wavre et qui s'inscrit dans la foulée du festival Into The Blue, organisé par le magazine Yachting Sud et qui chaque hiver, depuis 2016, remporte un franc succès au point d'ajouter des représentations tant la promesse d'évasion est au rendez-vous. L'année dernière encore, le public fut très nombreux et la salle du Wolubilis pleine à craquer suite la présence du navigateur Jean Le Cam, la vedette des navigateurs solitaires autour du monde qui, au dernier Vendée Globe, a sauvé Kevin Escoffier au cours d'un incroyable sauvetage.

Dans le même esprit, lors du festival Into The Wild, onze documentaires seront projetés pour emmener les spectateurs aux quatre coins de la planète et leur faire vivre des exploits sportifs dans des disciplines variées. De quoi rêver de boucler son sac pour repartir à nouveau.

©Into The Wild

De plus, les films sélectionnés portent des valeurs importantes, telles que : l’équilibre homme-nature, le dépassement de soi, le respect de l’environnement, l’anti-discrimination, l’exemplarité ainsi qu’un souci de pédagogie. Le festival de l’aventure ne se limite pas à des simples projections, les protagonistes de la plupart des films seront physiquement présents pour assurer un débat questions/réponses avec les spectateurs dans la salle.

Le programme en un clin d’œil

©Into The Wild

Le parrain du festival n'est autre que le Suisse Bertrand Piccard qui a imaginé et piloté avec André Borscherg, le Solar Impulse, cet avion solaire qui a réalisé un tour du monde sans carburant fossile. Le film Solar Impulse est à l'affiche le 24 mars. Ce même soir, deux autres documentaires sont au programme, Dark Green (survie dans la jungle de l'Amazonie) et De l'Alaska à la Patagonie (Vélo-trek).

Le vendredi 25 mars, place à Shores of Fear Nazaré (surf extrême au Portugal), Dug Out (pirogue en Amazonie), Spellbound (base jump en Nouvelle-Zélande), Never Let Go (traversée de l'Atlantique à la voile du Liégeois Jonas Gerckens) et Out Of Frame (escalade et high line dans le massif du Mont Blanc).

Le samedi 26 mars, sont programmés Sur les voix des Amériques (randonnée vélo du Verviétois Julien Defourny), The Endless Chain (parapente dans les Rocheuses canadiennes) et enfin Swissway To Heaven (alpinisme sur falaises verticales dans les massifs suisses).