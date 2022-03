Alors que "Le Parrain", film iconique qui aura marqué plusieurs générations depuis sa sortie en 1972, fête son demi-siècle d'existence, le réalisateur, scénariste et producteur américain Francis Ford Coppola se verra décerner lundi vers 19h30 (heure belge) une étoile, la 2.715e, sur le célèbre Hollywood Walk of Fame de Los Angeles, aux États-Unis.

Et la 2.715e étoile sur le Hollywood Walk of Fame revient à...

Récompensé entre autres par cinq Oscars - pour "Patton" en 1971, "Le Parrain" en 1973 et "Le Parrain, deuxième partie" en 1975 - et par le Prix en mémoire d'Irving G. Thalberg en 2011, le cinéaste a également remporté la Palme d'Or à deux reprises au Festival de Cannes, pour "Conversation secrète" en 1974 et "Apocalypse Now" en 1979.

L'étoile de Francis Ford Coppola sera située en face du Musso & Frank Grill, restaurant emblématique situé au 6667 Hollywood Boulevard et prisé du monde du 7e art.

L'événement, présenté par Ellen K., sera retransmis en direct sur www.walkoffame.com. L'animatrice radio sera accompagnée des actrices Elle Fanning, qui a notamment joué dans "Twixt" de Francis Ford Coppola, et Talia Shire, sœur du réalisateur.

La carrière de Francis Ford Coppola "fait partie intégrante de l'histoire du cinéma hollywoodien depuis des décennies", a déclaré la productrice de ces cérémonies sur la mythique promenade des célébrités, Ana Martinez. "Nous sommes très fiers de l'accueillir sur le Hollywood Walk of Fame et nous sommes enchantés d'honorer le 50e anniversaire de l'un des films les plus célèbres d'Hollywood, 'Le Parrain'."