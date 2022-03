"Ali & Ava": une romance contre toute attente

Ali (Adeel Akthar), d’origine bangladaise, aime l’électro et le rap. Ava (Claire Rushbrook), de descendance irlandaise, préfère le folk et la country. Ces deux-là ne sont plus des jouvenceaux. Ali peine à accepter la fin de sa relation avec Runa (Ellora Torchia). Ava est déjà jeune grand-mère et la mort de son mari, Paul, ne l’a pas tout à fait libérée d’un lourd passé.

C’est une histoire vieille comme Roméo et Juliette. Ali et Ava vivent dans l’Angleterre des banlieues oubliées, des communautés clivées à force de stéréotypes.

Ils se rencontrent par hasard quand Ali vient chercher à l’école la fille d’un ami dont Ava est l’assistante scolaire. Une pluie diluvienne, la serviabilité et la volubilité d’Ali suffisent à amorcer quelque chose.

Le troisième film de Clio Barnard (Le géant égoïste) s'attache comme ses personnages à refuser le déterminisme. C'est une romance contre toute attente, qui bute sur les inévitables incompréhensions mais qui ne dérive jamais vers le film à thèse ou le pensum social.

Sans s’étendre sur le sujet, la réalisatrice prend soin de rappeler que les deux personnages sont tous deux des immigrés de deuxième génération. Chacun porteur de sa culture et d’une histoire d’exil. Chaque communauté véhicule des préjugés. Ali a son point de vue favori qui surplombe la misère urbaine quotidienne afin de contempler la pleine lune une fois par mois.

La réalisatrice ne s'étend pas sur les passages obligés de ce genre d'histoire. Ne sombrant ni dans la romcom, ni dans le drame, Clio Barnard prend les à-côtés, cherche la grâce tel Ali. Le style de son film se forge naturellement.

La musique, diégétique, occupe une place centrale dans le récit et la vie des protagonistes, instants de libération (saisissant plan d'ouverture d'Ali en freestyle sur le toit de sa voiture) et de connexion (l'écoute en duo des chansons favorites de l'un et l'autre). À l'automne des vies d'Ali et Ava, Clio Barnard apporte une douce veillée réconfortante.



Ali & Ava Roméo et JulietteDe Clio Barnard Scénario Clio Barnard Avec Adeel Akthar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia,… Durée 1h35.