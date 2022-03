"L’ombre d’un secret": Bouli Lanners quitte sa zone de confort

Phil vit sur l’île Lewis, au nord de l’Écosse. S’il travaille pour Angus un fermier local et fréquente le pub avec Brian, le fils d’Angus, il n’est pas totalement intégré à cette communauté presbytérienne traditionaliste. On ne le voit pas à la messe dominicale. On le retrouve un jour étendu dans les dunes, terrassé par un AVC. À son retour de l’hôpital, Phil ne se souvient de rien. Il est amnésique. Millie (Michelle Fairley), la sœur de Brian, débarque le lendemain. Elle lui révèle qu’ils étaient amants, mais que personne ne savait.

Bouli Lanners n'a jamais fait mystère de son amour de l'Écosse. Depuis quelques années, il confiait son intention d'y tourner un film. Il avait même acquis les droits d'un polar qui lui semblait idéal pour réaliser ce projet. Si un mystère plane tout au long de Nobody Has to Know (comme le réalisateur, nous préférons le titre anglophone au titre français), il n'a rien de policier.

Confronté au territoire de l’île de Lewis, l’auteur a préféré un récit original. Disons qu’il demeure de l’intention originale une aura d’intrigue, un thriller amoureux, où la nature de la relation réelle entre Phil et Millie nourrit la trame.

L'amnésie de Phil permet un reset qui le place au même niveau que le spectateur : on découvre les lieux - sa maison, l'île, les mœurs religieuses d'un autre âge - et les habitants avec lui. Son passé, aussi, quand ressurgit un frère (Clovis Cornillac) inquiet.

De The Edge of the World de Michael Powell à The Wicker Man de Robin Hardy, les îles écossaises ont nourri l'imaginaire des cinéastes. À sa manière, Bouli Lanners documente les particularismes d'une communauté insulaire qui, à certains égards, demeure ancrée dans les siècles passés.

Le film est hanté par la mort et la spiritualité, qui ont toujours affleuré dans le cinéma de Bouli Lanners. L’ancien étudiant des beaux-arts de Liège demeure un peintre à la caméra. Les paysages de cette île singulière sont autant une motivation que la quête en forme de fuite de son personnage solitaire. Point de road movie sur une île. Mais une errance - quoiqu’immobile - malgré tout.

Loin des sentiers qu'il a arpentés jusqu'ici, mais en territoire connu pour lui, Bouli Lanners s'offre également un reset doublé d'un upgrade. En dotant son personnage de son vrai prénom, Philippe "Bouli" Lanners souligne le désir de table rase.

Avec la confrontation à des acteurs de la trempe de Michelle Fairley ou Julian Glover, formés à l’école classique anglo-saxonne, le réalisateur (assisté ici de Tim Mielants) et acteur autodidacte offre une proposition différente de ce qu’il a fait jusqu’ici.

Le couple qu’il forme avec Michelle Fairley est aussi inattendu pour nous que pour Phil. Mais c’est ce qui fait toute la poésie de cette romance singulièreentre des amoureux qui ont passé l’âge du glamour mais qui rayonnent sous le soleil des Hébrides.

Bouli Lanners sort de sa zone de confort. On ne sait si l’exil de son territoire cinématographique est temporaire. L’air de l’Écosse vivifie son cinéma.

Nobody has to know / L'ombre d'un secret Thriller amoureux De Bouli Lanners Scénario Bouli Lanners Avec Bouli Lanners, Michelle Fairley, Julian Glover,… Durée 1h39.





©D.R.