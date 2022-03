"Les Aventures de Buck Wild": mais qu’est-il arrivé à la franchise "L’Âge de glace" ?

Mais qu'est-il arrivé à la franchise L'Âge de glace ? Il fut un temps où elle offrait une alternative respectable entre les mastodontes de Pixar et DreamWorks, avec son approche linéaire, stylisée et burlesque de l'extinction préhistorique. Il n'en reste plus qu'une formule à ce point prétexte que les concepteurs vont jusqu'à en évacuer dans ce sixième épisode les protagonistes principaux - Manny, Sid, Diego et Ellie, sans oublier Scrat, l'écureuil des neiges bête à bouffer des glands. On hérite en échange de Crash et Eddie, les deux "frères" opossum d'Ellie, pâles copies du King Julian de Madagascar. Le scénario s'échoue dans un "monde oublié" peuplé de dinosaures où le Buck Wild du titre affronte un tricératops qui se prend pour Poutine. Avant, on appelait ça un direct-to-video.









L'Âge de glace : Les Aventures de Buck Wild / The Ice Age Adventures of Buck Wild Filon épuisé De John C. Donkin Scénario Jim Hecht, William Schifrin, Ray DeLaurentis Avec les voix françaises de Emmanuel Curtil, Christophe Dechavanne, Alexis Tomassian,… Durée 1h22 (Disney +).