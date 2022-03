"Coda": oscar du meilleur téléfilm

Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Académie des Oscars a surpris en remettant la statuette du meilleur film à Coda, remake très américain de La Famille Bélier d'Éric Lartigau, qui avait franchi la barre des 3 millions de spectateurs fin 2014. Dévoilé au Festival de Sundance en 2022, cette petite production française initiée par Philippe Roussellet (le fils d'André Roussellet, le fondateur de Canal+) via Pathé y avait fait le buzz, décrochant à la fois le grand prix du jury et le prix du public. De quoi inciter Apple à mettre le paquet de dollars nécessaire pour intégrer le titre au maigre catalogue de son service de streaming, AppleTV+, où Coda (acronyme pour "child of deaf adult", "enfant d'un adulte sourd") est disponible depuis août dernier. Bonne pioche donc puisque, contre toute attente, le second long métrage de Sian Hader a fait un carton plein aux Oscars, décrochant les trois statuettes auxquelles il pouvait prétendre: meilleur film, meilleure adaptation et meilleur second rôle masculin pour Troy Kotsur.

De vrais acteurs sourds

Pour ces deux derniers prix, il n'y a pas grand-chose à dire. Découverte en 2016 avec Tallulah en 2016, portrait d'une jeune SDF campée par Ellen Page (désormais Elliot), Sian Heder signe une vraie adaptation de La Famille Bélier. Originaire du Massachusetts, la cinéaste américaine transpose l'histoire de cette famille de paysans sourds de la Mayenne à Gloucester, petit port de pêche de Nouvelle Angleterre. Mais sa vraie bonne idée, c'est de confier les rôles des sourds à… des acteurs sourds. Karin Viard et François Damiens sont en effet ici remplacés par Marlee Matlin (première sourde à avoir obtenu l'oscar de la meilleure actrice en 1987, pour son rôle dans la comédie romantique Les Enfants du silence) et Troy Kotsur, surtout connu pour sa participation à des séries policières. Ce choix renforce évidemment le sentiment d'authenticité dans la description du quotidien d'une famille sourde.

Pour le reste, Coda conserve le côté hyper consensuel de La Famille Bélier. Le film conte ainsi le récit d'émancipation de Ruby (campée par la jeune Anglaise Emilia Jones, dans son premier grand rôle au cinéma, après avoir été repérée dans le western ultra-violent Brimstone de Martin Koolhoven en 2017). Jeune fille romantique de 17 ans, celle-ci se rêve chanteuse — elle rejoint même la chorale du lycée pour se rapprocher d'un jeune minet sans charisme — mais se pense condamnée à servir d'interprète à ses parents sourds toute sa vie…

Malgré son vague sous-texte social, avec ces pêcheurs qui galèrent pour gagner dignement leur vie face aux assauts de la bureaucratie étatique et aux prix de la criée, Coda se complaît dans la facilité d'une comédie lourdaude sur la surdité. Avec quelques scènes bien appuyées, presque malaisantes. Comme lorsque le père de Ruby explique au petit ami de celle-ci, avec de grands gestes explicites à l'appui, qu'il est important d'utiliser un préservatif et comment l'enfiler…

Fable conservatrice

Coda met, certes, joliment en lumière une minorité, celle de la communauté sourde-muette, en jouant subtilement de l'utilisation de la langue des signes et de toute la richesse de la communication qu'elle permet. Reste que, d'un point de vue cinématographique, l'expérience de la surdité que proposait l'année dernièreSound of Metal de Darius Marder (qui avait d'ailleurs décroché deux oscars en 2021, du son et du montage), était autrement plus intéressante. Sian Heder se contente ici de quelques effets faciles, non tant pour nous mettre dans la peau d'une personne sourde, que pour chercher à faire monter les larmes…

Surtout, ce film 100% blanc (à l'exception d'un personnage mexicain assez tête à claques et caricatural) apparaît très conservateur, avec sa jeune héroïne chaste et son obsession à mettre en avant les valeurs individualistes américaines, en reprenant quasi littéralement la devise "travail, famille, patrie". Ce qui a poussé le critique cinéma américain Richard Brody à se dire "mal à l'aise face à ce feel-good movie", estimant queCoda était un "conte de fées libertarien", un "conte de la générosité sans fin de l'initiative personnelle". "Le récit du travail récompensé est aussi celui de la vertu récompensée. Et ses protagonistes ne sont définis que par leurs vertus, des vertus ouvertement calculées et étrangement démodées…", écrit-il dans les colonnes du grand magazine The New Yorker…

*Coda Dramédie Scénario & réalisation Sian Heder (d'après La Famille Bélier) Photographie Paula Huidobro Musique Marius De Vries Avec Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Durant, Eugenio Derbez… Durée 1h51