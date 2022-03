"After Yang": un drame de science-fiction très proche d’un long épisode de Black Mirror

Wouaw , ça, c'est du générique ! À l'écran, de façon stroboscopique, défilent une série de familles participant à un concours de danse ultra-rythmée. Effet garanti ! Parmi celles-ci, on retrouve Jake (Colin Farrell), son épouse (Jodie Turner-Smith), leur petite fille Mica et leur fils Yang (Justin H. Min). Un homme blanc, une femme noire et deux enfants asiatiques. La parfaite image d'une famille heureuse. Sauf qu'à l'issue de cette séance de danse, Yang se met à… bugger. Heureusement, ce Techno Sapiens - acheté d'occasion par le couple pour servir de grand frère à leur fille adoptive et l'aider à se connecter à ses racines chinoises - est toujours sous garantie… Jake va s'employer à tout faire pour réparer Yang et le rendre à sa fille.

Un futur proche

Présenté en section Un certain regard à Cannes l'année dernière, After Yang est le second long métrage de Kogonada, après Colombus en 2017. Adaptant la nouvelle Saying Goodbye to Yang d'Alexander Weinstein, le vidéaste américain d'origine sud-coréenne signe un drame de science-fiction très proche, dans l'esprit, d'un long épisode de la série Netflix Black Mirror . On y retrouve en effet la même atmosphère, celle d'une anticipation proche de notre réalité, juste légèrement décalée, où la technologie s'insère toujours plus profondément au cœur de nos vies, de nos corps et de nos sentiments. Une vision d'un futur ultra-technologique qui se permet de mettre totalement de côté la catastrophe environnementale…

Intrigant dans sa mise en place, After Yang perd cruellement en intérêt… après la panne de Yang. Une fois qu'il s'agit pour Colin Farrell de se transformer en enquêteur de la mémoire de son fils cyborg, le film commence en effet sérieusement à patiner. Malgré une réalisation léchée, un montage qui joue subtilement sur la divergence des points de vue, Kogonada ne parvient pas à creuser de façon convaincante les thèmes que charrie pourtant le film : la famille, le deuil, l'identité culturelle…

Espérons qu'il sera plus inspiré avec sa nouvelle série Pachinko, cocréée avec Justin Chon (acteur vu dans Twilight et réalisateur de Blue bayou, dont il partage l'affiche avec Alicia Vikander). Leur adaptation du roman Min Jin Lee, qui retrace l'histoire d'une famille coréenne aux États-Unis sur quatre générations, est disponible sur Apple TV + depuis le 25 mars.

After Yang Science-fiction Scénario, réalisation et montage Kogonada (d'après une nouvelle d'Alexander Weinstein) Photographie Benjamin Loeb Musique Aska Matsumiya et Ryuichi Sakamoto Avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Haley Lu Richardson, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min, Orlagh Cassidy… Durée 1h36.





©D.R.