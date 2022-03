L'Académie promet une "action appropriée" à l'égard de Will Smith après sa gifle aux Oscars

L'Académie des arts et des sciences du cinéma (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) prendra "les mesures appropriées à l'encontre de M. Smith", l'acteur ayant giflé le comédien et présentateur Chris Rock au visage lors de la cérémonie des Oscars, a-t-elle annoncé dans une lettre adressée à ses membres et relayée par le magazine Variety.

"Comme le prévoit la loi californienne concernant les membres d'organisations à but non lucratif telles que l'Académie, et la déontologie, cette affaire doit suivre un processus officiel qui prendra plusieurs semaines", peut-on lire dans la lettre envoyée après l'incident entre Will Smith et Chris Rock.

Dans cette missive, l'organisation se dit également "bouleversée et indignée". "La diffusion dimanche de la 94e cérémonie des Oscars devait être une célébration des nombreuses personnes de notre communauté qui ont accompli un travail incroyable au cours de l'année écoulée. Nous sommes en colère et indignés que ces moments aient été éclipsés par le comportement inacceptable et malvenu d'un nominé sur scène."