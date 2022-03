Gifle de Will Smith: Chris Rock "encore en train de digérer ce qui s'est passé"

L'Académie promet une "action appropriée" à l'égard de Will Smith après sa gifle aux Oscars

L'Académie des arts et des sciences du cinéma (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) prendra "les mesures appropriées à l'encontre de M. Smith", l'acteur ayant giflé le comédien et présentateur Chris Rock au visage lors de la cérémonie des Oscars, a-t-elle annoncé dans une lettre adressée à ses membres et relayée par le magazine Variety.