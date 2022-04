Après sa gifle aux Oscars, Netflix et Sony décident d'interrompre leurs projets avec Will Smith

Qui pensait apercevoir cette scène un jour... pas grand monde ! Et maintenant, la fameuse gifle de Will Smith commence à avoir de fâcheuses conséquences sur sa carrière à court terme. En effet, plusieurs sociétés de production ont décidé de sanctionner la star américaine pour son geste totalement déplacé.

Les projets que Will Smith avait avec Netflix et Sony viennent d'être interrompus par les deux sociétés. En collaboration avec la célèbre plateforme de streaming pour le film Fast and Loose, Will Smith vient d'être éjecté du projet. Du côté de Sony, c'est le quatrième opus de "Bad Boys" qui est mis au frigo.

Ceci étant dit, toutes les plateformes n'abandonnent pas l'acteur bankable. Sur Apple +, Will Smith sera bien à la tête du long-métrage "Emancipation", car le tournage est déjà fini.

Pour rappel, Will Smith a décidé vendredi dernier de démissionner de l'Académie des Oscars.