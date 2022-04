"Qu’est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?": Chronique du racisme ordinaire

Sorti en 2014, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? avait été un vrai phénomène, avec quelque 12,3 millions d'entrées en France et 420000 en Belgique. En se riant du racisme dans une France gangrenée par la montée du Front national et d'une xénophobie décomplexée, Philippe de Chauveron avait frappé juste. La comédie avait cependant été jugée trop raciste pour être distribuée aux États-Unis.

En 2019, Christian Clavier, Chantal Lauby, leurs quatre filles et leurs beaux-fils (un Juif, un Arabe, un Chinois et un Noir) remettaient le couvert dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?, deuxième volet un poil plus consensuel et nettement moins drôle, mais qui attira encore pas moins de 6,7 millions de Français dans les salles… Une nouvelle suite s'imposait, même si elle a été longtemps reculée en raison de la crise Covid.

Une recette éculée

Dans ce nouvel opus, on retrouve la famille Verneuil au très grand complet. Les quatre frangines ont en effet décidé de fêter en beauté les 40 ans de mariage de leurs parents. Et elles comptent bien sur leurs époux pour leur donner un coup de main dans l’organisation et pour convaincre leurs propres parents de les rejoindre à Chinon, le 18 juin prochain… La fête risque de tourner au conflit géopolitique global! D’autant que David et Rachid ont décidé de rejouer le conflit israélo-palestinien dans le jardin… Tandis que le bon bourgeois bigot Claude Verneuil (Christian Clavier) reste toujours aussi allergique à tout ce qui n'est pas français!

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? ne surprend pas… Seul changement notable, Julia Piaton, indisponible aux dates du tournage — la bonne excuse… —, a été remplacée par Alice David. Pour le reste, la recette reste inchangée. On retrouve donc une avalanche de clichés racistes sur les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Asiatiques, les Français, les vieux… Mais cette fois, on rajoute les Allemands, les véganes, l'art contemporain et même les handicapés. Et un vague propos féministe pour la bonne bouche. Mais, comme toujours, au final, tout le monde se retrouve, non plus pour célébrer les valeurs françaises cette fois, mais celles de la famille.

C’est non seulement toujours aussi problématique — Philippe de Chauveron continue de pratiquer un humour 100% franchouillard (avec ballons de côtes-du-rhône et cochonnailles) sous couvert, hypocrite, de dénoncer le politiquement correct et le racisme —, mais ce n'est plus drôle du tout. Manquant de rythme, mal écrite, totalement attendue, la comédie patauge dans sa vulgarité, peinant à décrocher le moindre sourire au spectateur…

Preuve du malaise, la sortie du film, ce mercredi, n'a été précédée d'aucune vision de presse pour les journalistes n'ayant pas fait les entretiens avec l'équipe, mais bien d'une large série d'"avant-premières". Le film est en effet en salles, à toutes les séances, depuis samedi soir.

©UGC

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu? Comédie rance De Philippe de Chauveron Scénario Philippe de Chauveron et Guy Laurent Musique Matthieu Gonet Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Frédérique Bel, Frédéric Chau… Durée1h37