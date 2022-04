"En même temps": deux politiciens que tout oppose se retrouvent collés l’un à l’autre dans la pire des configurations

Kervern et Delépine s’emballent face à un duo de politiciens incapables de tenir leurs promesses et un trio d’activistes féministes.

On connaît le style du tandem Kervern-Delépine : un cinéma militant, un rien foutraque avec une équipe d’habitués (Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners, Yolande Moreau, entre autres) lancés dans des bagarres homériques dignes de Don Quichotte modernes.

Leur dernier film, Effacer l'historique, attestait de leur sympathie pour le mouvement des "gilets jaunes" et pour la dénonciation active de la société de consommation, avec ses pièges à répétition et ses rétrécissements des libertés individuelles. Mais le duo avait promis du changement pour son prochain film. Parole tenue ?

Dénoncer les mensonges des politiques

Dans En même temps, on retrouve leur goût pour l'absurdité et les blagues énormes, l'attrait pour la provocation aussi. On y suit le trajet de deux politiciens que tout oppose et qui se rencontrent pour établir une soi-disant alliance autour d'un projet de parc de loisirs pourvoyeur d'emplois. Le politicien de droite "décomplexé" (Jonathan Cohen) espère embobiner son collègue écologiste "déconnecté" (Vincent Macaigne) tandis que ce dernier entend ne pas se laisser berner. À la faveur d'un dernier verre pris dans un "bar à filles", les choses dérapent sérieusement et les deux hommes se retrouvent collés l'un à l'autre dans la pire des configurations… Ils découvrent que leur charmante hôtesse (India Hair) souhaite ainsi dénoncer la perversité des hommes et stigmatiser le patriarcat ! Si l'idée fera sans doute hurler de rire certains spectateurs, en pointant la duplicité des politiciens et en les ridiculisant, il faut bien dire que le film s'essouffle par moments et tourne parfois en rond, malgré l'énorme capital sympathie de ses trois principaux interprètes. Et ce, même si les questions que le film aborde - défense de l'environnement, violences faites aux femmes, corruption des politiques - sont inscrites au cœur de l'actualité.

Les "colle girls" ne se contentent pas de s'attaquer aux mâles dominants et aux lieux qui asservissent les femmes, tel le bar du FMi. Elles dénoncent aussi le poids du patriarcat, si prégnant dans l'espace public à travers statues et noms de rue. Mais le trio d'activistes féministes reste en retrait par rapport au duo d'élus incapables de trouver un terrain d'entente ou de tenir leurs promesses. Le déséquilibre entre l'attention accordée aux unes et aux deux autres noie un peu le propos. Dommage.

En même temps Farce politique De Gustave Kervern et Benoît Delépine Scénario Kervern et Delépine Avec Jonathan Cohen, Vincent Macaigne, India Hair, Jehnny Beth Durée 1h48.





©D.R.