Le cinéma Nova explore la naissance au cinéma

Du 8 au 30 avril, le cinéma d'art et d'essai bruxellois Nova propose une riche programmation autour de la de la naissance, abordant des thématiques comme la grossesse, l'accouchement, la filiation, la fécondation in vitro...

La naissance au cinéma. En fouillant ses archives, l'équipe du cinéma Nova s'est rendu compte que cette thématique n'avait jamais été abordée par l'institution bruxelloise du cinéma art et essai. C'est désormais chose faite. Du 8 au 30 avril, « Naître! » propose une riche programmation autour d'un thème essentiel et pourtant pas si souvent traité au cinéma. Même si, début 2021 sur Netflix, Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó offrait une scène d'abouchement mémorable, avec une magistrale Vanessa Kirby.

Ce film mainstream ne fait évidemment pas partie de la programmation du Nova, qui a creusé dans la production alternative pour dénicher quelques perles. Comme, en ouverture le 8 avril, le très impressionnant Les Herbes folles*** de Dounia Bovet-Wolteche (qui rencontrera le public du Nova le 15 avril). Enceinte, la cinéaste a filmé sa mère, Axelle, dans sa petite maison de la presqu'île de Crozon. Celle-ci revient non seulement sur l'accouchement de sa fille, à la maison en Algérie, mais aussi sur son parcours de femme, abordant des sujets douloureux tels que les grossesses non désirées, les avortements clandestins, jusqu'à une confidence finale absolument bouleversante.

Cette séance inaugurale sera également l'occasion de présenter l'ouvrage collectif qui accompagne la programmation: Co-Naître, recueil de 22 récits d'accouchements compilé par Aliette Griz aux éditions Academia. La grande majorité des séances de « Naître! » seront d'ailleurs suivies de rencontres et de débats avec des cinéastes, mais aussi des sages-femmes.

©Nova

Douleur et accouchement

Réfléchissant elle aussi à la grossesse et à la filiation, Myleine Guiard-Schmid (qui accompagnera son film du 16 au 22 avril) revient, elle, dans le court métrage Histoires d'entrejambes** sur la notion de douleur liée à l'accouchement. Mêlant témoignages de sages-femmes, animation et en stop-motion, elle part de la citation biblique « Tu enfanteras dans la douleur » pour montrer que d'autres récits sont possibles et donc d'autres vécus pour les femmes. On notera également le le très intrigant Extreme Private Eros: Love Song, essai dans lequel le Japonais Kazuo Hara filmait, en 1974, Miyuki, la mère de son enfant, après leur séparation.

Si les documentaires sont majoritaires dans la programmation, abordant des thématiques aussi variées que la maternité, la fécondation in vitro ou encore le vécu des hommes face à la grossesse et l'accouchement, « Naître » traitera également le thème à travers la fiction. Au programme: Alberto Express (1990) d'Arthur Joffé, avec Marie Trintignant Dominique Pinon et Jeanne Moreau, The Brood (Chromosome 3) (1979) de David Cronenberg et Demon Seed (1977) de Donald Cammell.

Enfin, à l'occasion de ce programme, le Nova accueille une expo photos de l'artiste Claudius de Cap Blanc (et à son improbable Musée de l'Affabuloscope au Mas d'Azil dans l'Ariège). Un artiste néo-surréaliste auquel Fabrice Leroy consacre un portrait intitulé À l'aube du Vulvolithique, à voir les 16 et le 17 avril, en présence du réalisateur.

©Nova

Du 8 au 30 avril au cinéma Nova à Bruxelles. Rens.: www.nova-cinema.org.